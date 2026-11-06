Xét xử lái xe đầu kéo gây tai nạn chết người

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16 giờ 35 ngày 26/6, Nguyễn Hữu Hà (có giấy phép lái xe ô tô theo quy định) lái xe đầu kéo 15C-286.xx, kéo theo sơ mi rơ - moóc 15RM-012.xx lưu thông trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hà tại phiên tòa.

Khi đi đến km 39+500, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền, Hà lái xe không đúng làn đường quy định, thiếu chú ý quan sát nên không phát hiện xe mô tô 34H1-014.xx do anh Bùi Xuân T. (xã Mao Điền) điều khiển đang lưu thông cùng chiều, cùng làn đường.

Do không bảo đảm an toàn khi điều khiển phương tiện, Hà đã để xe đầu kéo xảy ra va chạm khiến anh Tuấn ngã xuống đường, bị bánh xe chèn qua người và tử vong tại hiện trường.

Nguyễn Hữu Hà đã tự nguyện bồi thường gia đình anh Tuấn 300 triệu đồng. Đại diện theo ủy quyền của gia đình bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Hà 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".