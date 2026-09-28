Xét xử lại vụ án cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

Trước đó, ngày 29 đến 30-10-2024, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại theo quy định của pháp luật.

Theo cáo buộc, vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (tỉnh Yên Bái cũ) nhằm thu hồi 10 tỷ đồng đã góp vốn, từ tháng 7 đến tháng 12-2020 các bị cáo: Đinh Tiến Hùng, Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy), Nguyễn Mạnh Hùng (ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại đây.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) tại phiên tòa trước đó.

Các bị cáo thoả thuận, lợi nhuận được chia: Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3, còn lại 2/3 thuộc về Công ty Tuyên Huy (của Nguyễn Văn Hậu) và Nguyễn Mạnh Hùng.

Hùng được phân công tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ, Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Ngọc Tâm - Công ty Ngọc Tâm) làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng.

Các bị cáo lợi dụng việc thi công làm đường, xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ để làm đường, nhưng lại sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng.

Số vật liệu nổ mà Công ty Ngọc Tâm được cấp giấy phép vận chuyển là 868,8kg thuốc nổ và 863 kíp nổ. Nhưng Lăng Đức Hân đã chỉ đạo Trần Đắc Việt (thủ kho) xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng được cấp giấy phép vận chuyển, với tổng số là 2.613kg thuốc nổ và 3.291 kíp nổ; phân công Bùi Minh Đức (công nhân Công ty Ngọc Tâm), Bùi Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) giao nhận vật liệu nổ và giám sát hoạt động nổ mìn tại mỏ Núi Ngàng.

Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác trái phép đá chứa quặng chì kẽm tại mỏ Núi Ngàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ: 150kg thuốc nổ Amonit (AD1); 144kg thuốc nổ nhũ tương; 200 kíp điện A8; 200 kíp điện Visai; 1.500 m dây điện mạng; 51kg thuốc nổ các loại.

Số đá chứa chì – kẽm mà các bị cáo đã khai thác có tổng khối lượng là 1.096 tấn (trị giá hơn 2 tỷ đồng) các bị cáo chưa thu lợi.

Các bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng, được xác định là 1.816kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ, cùng toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.073 tấn, trị giá hơn 2 tỷ đồng.