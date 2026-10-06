Xét xử kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên xét xử Nguyễn Đức Anh, bị cáo trong vụ án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương. Bị cáo Nguyễn Đức Anh bị truy tố hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, phiên tòa được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt.

Lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều vị trí, phối hợp kiểm soát người ra vào khu vực tòa án. Người thân của các bị hại được hướng dẫn thực hiện các thủ tục để tham dự phiên xét xử.

Đến khoảng 7h30, xe chở bị cáo Nguyễn Đức Anh đến trụ sở tòa án.

Tòa cũng triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và một người làm chứng, trong đó có người yêu cũ của Nguyễn Đức Anh.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc bị P.A. (17 tuổi) chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ để trả thù. Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí tìm cách đột nhập vào nhà P.A. Khi bị cha của người yêu cũ phát hiện và dọa báo công an, Đức Anh rời đi.

Theo cáo trạng, sau đó Đức Anh phát hiện có thể leo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. để tìm người yêu cũ. Bị cáo đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi), mở cửa tầng hai rồi xuống tầng trệt thì bị ông Q. phát hiện.

Đức Anh được xác định dùng hung khí tấn công ông Q., khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 76%. Sau đó, bị cáo lần lượt tấn công vợ và hai con của ông Q., khiến 3 người tử vong. Vụ án khiến 4 người trong cùng một gia đình thương vong, gây xôn xao dư luận. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ làm rõ các tình tiết liên quan đến hành vi của bị cáo và trách nhiệm pháp lý đối với những người liên quan.