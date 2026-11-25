Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/7/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế phối hợp Công an phường Thuận Hóa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giày dép trẻ em, balô “Lộc Nguyễn”, tại số 2/154 đường Bà Triệu, phường Thuận Hóa, do Nguyễn Văn Lộc đứng tên đăng ký kinh doanh.

Xét xử hai cặp vợ chồng kinh doanh hơn 6.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng trưng bày, bán nhiều sản phẩm dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Crocs, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành kiểm tra 2 kho hàng của cơ sở tại số 6/15 đường Tố Hữu, phường Thuận Hóa và số 13/18 đường Hoàng Quốc Việt, phường An Cựu, Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ nhiều sản phẩm dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu này.

Tổng cộng, cơ quan chức năng thu giữ 6.025 đôi dép gắn nhãn hiệu Crocs.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4/2024, hai cặp vợ chồng Nguyễn Văn Lộc – Nguyễn Thị Tươi và Hoàng Thế Ân – Đặng Thị Uyên Nhi cùng tham gia kinh doanh giày dép, balô trẻ em, trong đó có hàng chính hãng và dép giả mạo nhãn hiệu Crocs.

Từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2026, Hoàng Thế Ân đứng tên đăng ký hộ kinh doanh giày dép trẻ em với tên cửa hàng “Kibo Kids” tại số 2/154 đường Bà Triệu. Từ tháng 3/2026 đến tháng 7/2026, Nguyễn Văn Lộc thay Ân đứng tên thành lập hộ kinh doanh giày dép trẻ em, balô “Lộc Nguyễn” tại cùng địa chỉ.

Ngoài ra, từ tháng 8/2024, Nguyễn Thị Tươi đứng tên đăng ký hộ kinh doanh giày dép trẻ em “Tươi Nguyễn”, cũng tại địa chỉ trên, để bán giày dép, balô và dép giả mạo nhãn hiệu Crocs thông qua mạng xã hội.

Toàn cảnh phiên tòa.

Trong hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Tươi là người tìm kiếm mẫu mã, đặt mua hàng và tham gia bán hàng; Đặng Thị Uyên Nhi phụ trách bán hàng, livestream, quản lý thu chi, thanh toán và hỗ trợ nhập hàng từ năm 2025.

Hoàng Thế Ân đảm nhiệm sắp xếp, quản lý hàng hóa nhập vào tại cửa hàng và các kho, phân công nhân viên; Nguyễn Văn Lộc quản lý hoạt động bán hàng, chấm công và trả lương nhân viên.

Các loại dép giả mạo nhãn hiệu Crocs được Nguyễn Thị Tươi tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua thông qua các hội, nhóm, trang quảng cáo trên mạng.

Từ năm 2025, Đặng Thị Uyên Nhi cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm, nhập hàng do Tươi nghỉ sinh con. Hàng được vận chuyển về Huế theo hình thức giao hàng thu tiền (COD), thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng nên không xác định được thông tin người bán.

Dép giả được mua với giá từ 100.000 – 115.000 đồng/đôi, sau đó bán theo giá niêm yết từ 145.000 – 160.000 đồng/đôi. Sau khi trừ các khoản chi phí, 4 bị cáo khai nhận thu lợi khoảng 200 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh này.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ xác định toàn bộ sản phẩm dép gắn dấu hiệu “Crocs” là hàng giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Kết luận định giá tài sản xác định 6.025 đôi dép chưa qua sử dụng có tổng giá trị 940.805.000 đồng tại thời điểm ngày 4/7/2026.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Huế truy tố 4 bị cáo về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo điểm đ khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lộc và Hoàng Thế Ân mỗi bị cáo 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Đặng Thị Uyên Nhi và Nguyễn Thị Tươi mỗi bị cáo bị phạt 300 triệu đồng.