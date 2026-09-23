Xét xử Giám đốc Dược quốc tế trong vụ buôn bán sữa giả hơn 54 tỷ đồng

Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood); bị cáo Hoàng Mạnh Hà cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood cùng 27 bị cáo khác trong vụ sản xuất, buôn bán 426 lô sữa giả trị giá hơn 54 tỷ đồng.

Hai bị cáo Cường và Hà bị truy tố về ba tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 23/9.

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị truy tố về hai tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) và bị cáo Bùi Thị Trang (chuyên viên Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử.

Ngoài ra, 16 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; hai bị cáo bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”; một bị cáo bị truy tố về tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và một bị cáo bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, hai bị cáo Cường và Hà thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Cường thành lập, Cường cùng các bị cáo trong đường dây đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, các bị cáo này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Phiên tòa xét xử cựu Giám đốc Công ty Dược Quốc tế Vũ Mạnh Cường và đồng phạm.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.

Cường còn bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự...

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Theo đó, bị cáo Bùi Quốc Hưng bị cáo buộc biết rõ hành vi nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật.

Tuy nhiên, bị cáo Hưng được Nguyễn Văn Hòa (cựu Giám đốc một chi nhánh ngân hàng) và Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á) đề nghị giúp cho Công ty Rance Pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự, do đang bị kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược quốc tế.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược quốc tế.

Hưng nhận lời và đã nhiều lần gặp Quân, Hòa trao đổi công việc và Hưng nhận 100 triệu đồng từ Hòa và 140.000 USD (tương đương 3,4 tỷ đồng) từ Quân. Sau đó, Hưng cùng Hòa đã đến gặp người có thẩm quyền để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Mặc dù, Hưng chỉ khai đã nhận 100 triệu đồng từ Hòa, không nhận 140.000 USD do Quân đưa, nhưng kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định, Hưng đã nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD để lo giúp việc cho hai công ty sữa theo đề nghị của Hòa và Quân. Do đó, hành vi của Hưng đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra một tuần.