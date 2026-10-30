Xét xử đường dây lừa đảo của Mr Pips: Shark Bình biết sai nhưng vẫn bao che để hưởng lợi

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình trong phần kiểm tra căn cước sáng 26-10

Sáng nay, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án để làm rõ hành vi giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi lừa đảo, trong đó có bị cáo Nguyễn Hòa Bình - còn được gọi là "Shark Bình”.

Tạo ví điện tử giả để cung cấp cho công an

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam đã mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán để liên kết với các sàn giao dịch nhằm mục đích nhận tiền của các nhà đầu tư. Trong số này có Công ty CP Ngân lượng (trụ sở chính tại TP Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Từ tháng 6-2020, Công ty CP Ngân lượng nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Sau khi được cấp dưới báo cáo, Nguyễn Hòa Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do muốn cho ví Ngân lượng của Nam tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, Bình chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật về sàn forex của Nam. Thay vào đó, phía Bình tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định từ 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022, có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Bình cho biết bị cáo quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan đến công nghệ nên không thể sát sao hết được. Bị cáo chỉ đưa ra chủ trương hoạt động và không biết Phó Đức Nam, cũng chưa từng gặp gỡ Nam.

Khi doanh số của Phó Đức Nam qua ví Ngân lượng tăng cao, Bình sẽ đưa vào nhóm "khách hàng lớn". Theo chính sách của công ty, Nam thuộc diện đặc biệt, có nhân viên chăm sóc riêng, tuy nhiên hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định. Bị cáo Bình khai, về sau ví Ngân lượng nhận nhiều đơn tố cáo, kiến nghị về việc huy động dòng tiền liên quan đến công ty của Phó Đức Nam. Vì thế, Bình chỉ đạo cấp dưới rà soát kỹ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

“Bản thân tôi không câu kết, thỏa thuận gì với Phó Đức Nam. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips thì lúc này mới biết người này cũng là khách hàng của mình”, bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai.

Trước lời khai này, hội đồng xét xử truy hỏi: Trong trường hợp khi nhận được phản ánh mà bị cáo tra soát kỹ thì có xảy ra kết cục như hôm nay? Bị cáo Nguyễn Hòa Bình thừa nhận đúng như vậy và cho biết Phó Đức Nam là khách hàng lớn, bản thân cũng vì lợi nhuận cho công ty.

“Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận”, bị cáo Nguyễn Hòa Bình nói khiến nhiều người tại phiên tòa ồ lên.

Tìm cách "giúp" bị cáo giám định tâm thần

Trước đó, sáng cùng ngày, hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Nguyễn Đăng Quang (cựu cán bộ công an), về quá trình nhận tiền từ gia đình Phó Đức Nam để tìm cách giúp bị cáo này được giám định tâm thần sau khi bị bắt.

Theo hồ sơ, thời điểm xảy ra sự việc, bị cáo Nguyễn Đăng Quang giữ chức phó phòng tại một đơn vị công an. Sai phạm của bị cáo Quang bắt nguồn từ mối quan hệ với Phó Đức Tuấn.

Thời điểm đó, Phó Đức Tuấn đang là đội trưởng tại một đơn vị công an cấp huyện trước đây. Đầu tháng 11-2024, sau khi biết con trai là Phó Đức Nam bị cơ quan công an bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (cha Phó Đức Nam) trao đổi với cháu họ là Phó Đức Tuấn để tìm cách giúp đỡ. Hai người bàn bạc việc tìm luật sư bào chữa, đồng thời tìm cách để Nam được đưa đi giám định tâm thần.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đăng Quang khai có tham gia bữa ăn tối để nghe bố Nam và Phó Đức Tuấn trình bày vụ việc. Thấy vậy, Quang gọi điện cho một người phụ nữ tên Lợi làm kinh doanh ở TPHCM để nhờ vả. Người phụ nữ này nói Quang gửi toàn bộ hồ sơ của Phó Đức Nam "để xem xét".

Sau đó, người phụ nữ này thông báo cần 100.000 USD (đương khoảng 2,75 tỷ đồng), để lo việc giám định tâm thần cho Phó Đức Nam. Bố của Phó Đức Nam đồng ý và nhờ người mang đến ngân hàng để chuyển vào tài khoản theo hướng dẫn của Nguyễn Đăng Quang.

Chủ tọa Trần Nam Hà đặt câu hỏi: Một người làm kinh doanh sao có thể giúp "chạy" giám định tâm thần? Bị cáo Quang trả lời rằng người phụ nữ này có nhiều mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành nên có thể giúp gia đình Mr Pips giải quyết công việc.

Tại phiên tòa, bị cáo Quang khai nhận, sau khi nhận được tiền, bị cáo làm theo hướng dẫn của người phụ nữ tên Lợi, chuyển trước 1,3 tỷ đồng. Số tiền còn lại được giữ để chuyển tiếp khi có yêu cầu. Song trong khoản tiền đang giữ lúc đó, Quang đã chuyển hơn 900 triệu đồng vào tài khoản chứng khoán của mình.