Xét xử đường dây 100 công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 22/9, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 42 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, các đối tượng đã lập hàng trăm doanh nghiệp “ma”, sử dụng những pháp nhân này để xuất bán hàng chục nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức.Trong đó, vai trò cầm đầu là hai bị cáo Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh) bị truy tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và Trịnh Trác Nhiên ( SN 1978) bị truy tố về cả ba tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”, “Đưa hối lộ”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm của TAND TPHCM, phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 8 giờ ngày 22/9 và kéo dài đến ngày 26/9. HĐXX do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa.

Có 158 tổ chức, cá nhân và ngân hàng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; một giám định viên tư pháp về thuế TPHCM cũng được triệu tập tham gia phiên tòa.

Bị cáo Vũ Đình Giang tại phiên tòa ngày 07/7

Cán bộ thuế tiếp tay đường dây mua bán hóa đơn 'khủng'

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2020, Đào Minh Thọ giúp sức cho Bùi Văn Bảo (đã bị xét xử trong vụ án khác) mua 377 hóa đơn khống của 42 doanh nghiệp do Đỗ Duy Linh (bị can trong vụ án khác) quản lý để bán lại cho nhiều người. Tổng số tiền ghi trên các hóa đơn này hơn 107 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến 2021, Thọ tiếp tục mua hơn 280 hóa đơn khống, tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng, từ 16 công ty của Bảo để bán lại cho một số doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến 2023, Thọ mở đường dây riêng, sử dụng căn cước công dân của những người bị mất, thất lạc để thuê dịch vụ thành lập, thay đổi thông tin doanh nghiệp. Thọ mua phôi hóa đơn, phần mềm xuất hóa đơn điện tử và chữ ký số, qua đó thành lập 57 doanh nghiệp "ma", không có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp này được Thọ sử dụng để xuất bán trái phép hơn 9.000 hóa đơn GTGT khống, tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.770 tỷ đồng, cho 532 công ty, cơ quan, tổ chức.

Cáo trạng xác định, tính cả số hóa đơn Thọ tham gia mua bán cho Bảo và số hóa đơn do đường dây riêng của mình xuất bán, Thọ đã bán trái phép hơn 9.600 hóa đơn GTGT khống, với tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.929 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Thọ không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định bị cáo đã thu lợi hơn 10 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép hơn 2.200/9.600 hóa đơn khống, Trong đó, Thọ trả cho Bảo hơn 380 triệu đồng. Hơn 7.390 hóa đơn còn lại cơ quan điều tra tách để tiếp tục làm rõ, xử lý ở giai đoạn 2.

Là một nhánh khác trong vụ án, Nhiên bị cáo buộc điều hành đường dây mua bán trái phép số hóa đơn với giá trị lớn hơn của Thọ. Theo đó, Nhiên nhận thấy việc mua bán hóa đơn khống mang lại khoản lợi lớn, từ năm 2020 đến 2023, bị cáo đã sử dụng CMND mượn của nhiều người hoặc mua trên mạng để đăng ký thành lập 51 công ty "ma", xuất hóa đơn GTGT khống bán cho nhiều doanh nghiệp, cơ quan tổ chức trên cả nước.

Kết quả điều tra xác định, Nhiên và đồng phạm sử dụng các pháp nhân này, xuất bán trái phép hơn 47.000 hóa đơn cho 431 công ty, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 4.180 tỷ đồng.

Trong phạm vi vụ án, Nhiên bị xác định chịu trách nhiệm về hơn 3.900/47.000 hóa đơn, thu lợi hơn 36 tỷ đồng. Hơn 43.100 hóa đơn khống khác được cơ quan điều tra tách ra để xử lý ở giai đoạn 2. Tham gia giúp sức cho Nhiên có hơn chục nhân viên. 11 người mua hóa đơn khống của Nhiên, trong đó có nhiều giám đốc, người đại diện và kế toán các doanh nghiệp.

Nhiên còn bị cáo buộc để che giấu việc xuất bán hóa đơn, năm 2020 đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa, công chức thuế Cơ sở 3, TP HCM. Nghĩa hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty "ma" trên địa bàn Quận 3 cũ, đồng thời không kiểm tra, yêu cầu các công ty này giải trình về hóa đơn khống.

Nghĩa yêu cầu các công ty chỉ được xuất hóa đơn khống trong thời gian dưới một năm, sau đó ngừng sử dụng, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh sang địa bàn khác và làm thủ tục ngừng hoạt động để tránh bị phát hiện trên phần mềm quản lý của Tổng cục Thuế. Nhiên đã nhiều lần đưa hối lộ cho Nghĩa hơn 3,8 tỷ đồng.

Tìm người “chạy án’’ và bị lừa

Khi vụ án xảy ra, Thông qua người quen giới thiệu, Nhiên quen Vũ Đình Giang, nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội, để nhờ tìm người can thiệp nhằm tránh bị xử lý hình sự. Giang sau đó giới thiệu Nhiên gặp Nguyễn Minh Mãi, giới thiệu người này có nhiều mối quan hệ và có thể "lo" để vụ việc được giải quyết.

Ngày 23/10/2024, Giang, Mãi và Nhiên gặp nhau tại một quán ăn ở Hà Nội. Một ngày sau, Mãi gặp riêng Nhiên tại quán cà phê và yêu cầu đưa trước 1 tỷ đồng để lo quan hệ. Nhiên giao trước 20.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng) và hứa sẽ đưa nốt số tiền còn lại.

Khoảng 5 ngày sau, Mãi thông báo đã vào TPHCM gặp lãnh đạo cơ quan điều tra để nhờ can thiệp, đồng thời yêu cầu Nhiên chuyển tiếp 500 triệu đồng còn lại.

Đến giữa tháng 11/2024, Mãi tiếp tục yêu cầu Nhiên đưa thêm 1,3 tỷ đồng để lo các mối quan hệ. Tháng 12/2024, Mãi nói cần thêm 100.000 USD để tiếp tục "chạy án". Nhiên giao trước 1,6 tỷ đồng tiền mặt, hẹn sẽ chuyển phần còn lại sau. Khoảng 10 ngày sau, khi Mãi vào Vĩnh Long, Nhiên tiếp tục đưa thêm 500 triệu đồng và hứa thanh toán nốt 500 triệu đồng còn lại trước Tết Nguyên đán.

Đến tháng 1/2025, Mãi tiếp tục thúc giục Nhiên giao đủ 100.000 USD. Nhiên thông qua dịch vụ chuyển tiền để giao đủ số tiền này cho Mãi tại Hà Nội. Chiều 17/2/2025, Mãi từ Vĩnh Long đến TPHCM và tiếp tục yêu cầu Nhiên đưa thêm 3.000 USD. Cáo trạng xác định, từ ngày 24/10/2024 đến 17/2/2025, Nhiên đã 7 lần giao cho Mãi tổng cộng khoảng 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Mãi không hề gặp hoặc nhờ bất kỳ ai can thiệp như đã hứa mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Không chỉ Mãi, trong thời gian Nhiên đang nhờ "chạy án", khoảng đầu tháng 12/2024, do cần tiền trả nợ, Giang cũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Giang gian dối nói mình quen thư ký của một lãnh đạo Bộ Công an và có thể giúp Nhiên không bị xử lý hình sự. Tin tưởng, Nhiên đồng ý đưa 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chỉ chuẩn bị được 500 triệu đồng nên Nhiên nhờ một người quen chuyển khoản thành hai đợt vào tài khoản của Giang. Sau khi nhận tiền, Giang dùng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu.

Ngày 7/7, TAND TPHCM đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Mãi (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 17 năm tù; Vũ Đình Giang (53 tuổi, ngụ Hà Nội) 12 năm tù.