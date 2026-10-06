Xét xử đối tượng tấn công một gia đình khiến ba mẹ con tử vong

Theo cáo trạng của VKSND TP Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái tại xã Bình Minh từ tháng 2/2026. Đến đầu tháng 7/2026, cô gái chủ động chia tay. Chiều 2/9, trong lúc uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh nói có ý định giết người yêu cũ để trả thù và được mọi người can ngăn.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Đức Anh nhờ một người bạn chở đến xã Bình Minh, nói là đi đòi nợ. Trước khi đến nơi, Đức Anh về nhà lấy kiếm và dao, sau đó đi quanh nhà người yêu cũ để quan sát. Khi nghe Đức Anh nói ý định tấn công cha của cô gái, người bạn tiếp tục can ngăn rồi chở Đức Anh về.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại toà. Ảnh: Tiến Dũng

Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh mang theo hai con dao, tự điều khiển xe máy quay lại xã Bình Minh. Bị cáo leo lên mái nhà người yêu cũ, tìm cách mở cửa thông gió nhưng không vào được do cửa bị khóa. Khi bị cha cô gái phát hiện, yêu cầu đi về và nói sẽ báo công an, Đức Anh tiếp tục di chuyển trên mái nhà sang căn nhà bên cạnh của anh N.V.Q.

Cáo trạng xác định, Đức Anh vào nhà anh Q qua cửa ban công rồi xuống tầng trệt, dùng dao tấn công chủ nhà. Anh Q lấy dao chống trả nhưng sau đó làm rơi. Đức Anh nhặt con dao này, tiếp tục tấn công anh Q và chị H.T.M (sinh năm 1990, vợ anh Q), khiến chị M tử vong.

Sau khi đuổi, chém anh Q gục xuống đường, Đức Anh quay vào nhà. Theo cáo trạng, cho rằng anh Q đã chết, bị cáo tiếp tục sát hại hai người con sinh năm 2015 và 2025 của vợ chồng anh Q nhằm bịt đầu mối.

Ngay sau khi gây án, Đức Anh bị lực lượng công an bắt quả tang tại hiện trường. Anh Q được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót. Kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Q là 76%.

Theo cơ quan công tố, Đức Anh không quen biết, không có mâu thuẫn với các nạn nhân. Trong quá trình điều tra, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

VKSND TP Đồng Nai truy tố Nguyễn Đức Anh về tội “Giết người” theo điểm a, b, i, n khoản 1 Điều 123 và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, theo cáo trạng, anh Q yêu cầu bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và chi phí chữa trị thương tích. Đến thời điểm ban hành cáo trạng, Nguyễn Đức Anh chưa bồi thường.