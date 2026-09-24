Xét xử dàn lãnh đạo Công ty GFDI lừa 2.400 tỷ đồng của hơn 7.000 người: Cả 5 bị cáo đều lãnh án chung thân

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) đối với các bị cáo gồm: Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, ngụ khu đô thị FPT, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) - Tổng Giám đốc; Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, là trợ lý và là vợ của Hoàng) - Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở; Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, phường Sơn Trà) - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1994, ngụ phường Thanh Khê) - Trưởng Phòng Ngân quỹ và Tô Hồng Trà (SN 1991, ngụ phường Ngũ Hành Sơn) - Giám đốc Sở giao dịch hội sở của Công ty về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Sau 1 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm.

Qua tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; qua kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Tuyên phạt Nguyễn Đỗ Đạt nhận mức án tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng. Trần Thị Mỹ Hạnh bị phạt tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Tô Hồng Trà bị phạt tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng. Trần Thị Kiều Trang bị phạt tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Đồng thời, Hội đồng xét xử đã liệt kê hàng loạt tài sản của 5 bị cáo, yêu cầu kê biên để phục vụ thi hành án.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng với tư cách Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối khách hàng.

Cụ thể, thông tin toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng khả năng sinh lời cao, đưa ra cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi, đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng đã không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi vay của các hợp đồng vay đến hạn, chi trả chi phí vận hành công ty và mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, đứng tên công ty và đầu tư một số dự án nhưng không có hiệu quả.

Để khách hàng tin tưởng thì Hoàng đã đưa ra thủ đoạn tinh vi bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5% đến 3,5%/tháng để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty; đồng thời, sử dụng thủ đoạn như động viên, khen thưởng cho những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, doanh thu cao; phê bình, ban hành công văn nhắc nhở, chỉ trích đối với các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không đảm bảo doanh số...

Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng. Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính của công ty, bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ là người quản lý tài chính, thu chi của công ty; bị cáo Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch Hội sở công ty; bị cáo Trần Thị Kiều Trang là Trợ lý Tổng giám đốc, Phó Giám đốc sở giao dịch Hội sở của công ty biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng, biết rõ dòng tiền huy động từ khách hàng không được đầu tư kinh doanh vào các dự án như hứa hẹn, cam kết với khách hàng mà chỉ được dùng tiền của người sau trả cho người trước và được Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ nhưng vẫn tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để được hưởng lợi bất chính.

Trong đó: bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là hơn 217 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng lương cơ bản theo tháng, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là hơn 1.418 tỉ đồng; bị cáo Trần Thị Kiều Trang không hưởng lương cơ bản, hưởng lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là hơn 7.395 tỉ đồng; bị cáo Tô Hồng Trà được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh theo chiết khấu doanh số huy động vốn của chi nhánh với tổng số tiền là hơn 36.380 tỉ đồng.