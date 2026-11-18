Hơn 8h sáng 18/11, bị cáo Lê Thanh Thản - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh - tại ngoại, ra TAND Tp.Hà Nội bị xét xử về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ) bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm và Vương Đăng Quân.

Vụ án bị cáo Lê Thanh Thản Lừa dối khách hàng từng được đưa ra xét xử hồi tháng 8/2023, sau đó tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Bị cáo Lê Thanh Thản. Ảnh: Tiền phong.

Theo cáo buộc, dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội) được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Sau đó, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch này.

Đối với khối nhà cao tầng, ông Lê Thanh Thản đã cho tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, ông Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, đưa ra thông tin rằng: "Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất..." để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành.

Theo kết quả điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Cáo trạng xác định đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Theo cáo buộc, dù sự việc trên xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng cũ đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 17/11, UBND Tp.Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt danh mục công trình, hạng mục công trình, phần diện tích được tồn tại có điều kiện; phải di dời, phá dỡ; phải cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc chuyển đổi công năng và giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Nghị quyết 96 của HĐND Thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Theo quyết định, 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 tại 3 tòa CT6A, CT6B và CT6C được phép tồn tại có điều kiện. Trong đó, tòa CT6A có 640 căn hộ, CT6B có 409 căn hộ và CT6C có 409 căn hộ.

Đối với 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 thuộc khối đế của 3 tòa nhà, UBND Thành phố yêu cầu phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng. Cụ thể, tòa CT6A có 59 căn hộ phải di dời, CT6B có 37 căn hộ và CT6C có 29 căn hộ.

Đối với khu nhà ở thấp tầng, Thành phố cho phép 28 căn được tồn tại có điều kiện do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, các công trình này phải được cải tạo, chỉnh trang phù hợp với phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Riêng 10 nhà ở thấp tầng có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trong đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm đất xây dựng nhà trẻ và đường giao thông, phải di dời, phá dỡ.