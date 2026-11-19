Theo cáo buộc, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại Quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008. Sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, UBND TP Hà Nội không ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch này.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng quy hoạch đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 được bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Công trình dự án CT6 Kiến Hưng có tổng số 1.620 căn hộ. Sau khi bán các căn hộ, Công ty Bemes phối hợp với khách hàng làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản. Ảnh: Thạch Thảo

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) đã cấp sổ đỏ cho 934 căn hộ (916 căn từ tầng 5 đến 31 của Tòa CT6A, CT6B và 18 căn nhà thấp tầng).

Còn lại 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ, gồm: 437 căn thuộc Tòa CT6C (do xây thêm ngoài quy hoạch); 43 căn thuộc tầng 2, 3, 4, 32 Tòa CT6A; 25 căn thuộc tầng 2, 3, 4, 32 Tòa CT6B (do thay đổi công năng sử dụng) và 14 căn nhà thấp tầng (do xây không đúng quy hoạch).

Bảo đảm quyền lợi cho bị hại

Trước tòa, nhiều người bị hại của "đại gia điếu cày" bày tỏ băn khoăn về quyền lợi của mình. Trong đó, nhiều người mong muốn được cấp sổ đỏ, số khác chấp nhận di dời với điều kiện quyền lợi được bảo đảm.

Rất đông người bị hại đến tòa dự phiên xét xử ông Lê Thanh Thản. Ảnh: Thạch Thảo

Trình bày tại tòa, ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết thành phố đã xây dựng phương án xử lý những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Cụ thể, bên cạnh một số hộ phải di dời, có nhiều căn hộ có thể được giữ lại nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với những căn hộ buộc phải di dời, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hạ tầng, quỹ nhà để bố trí nơi ở mới cho người dân. Hiện chủ đầu tư tại Khu đô thị Thanh Hà đã khởi công các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội nhằm phục vụ việc di dời.

Ông Phương cho biết thêm, dự kiến các căn hộ tại KĐT Thanh Hà sẽ hoàn thành trong năm 2027 để bàn giao cho người dân. Các căn hộ bảo đảm chất lượng, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Với các căn hộ phải di dời, Hội đồng thẩm định giá đã thẩm định nhằm xác định mức bồi thường phù hợp, bảo đảm quyền lợi của những người bị hại.

Đối với những căn hộ đủ điều kiện được giữ lại tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông Luyện Văn Phương cho hay, từ quý I/2027, UBND TP sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát để cấp sổ đỏ cho người dân theo quy định.

Vẫn theo nội dung trình bày của đại diện Sở Xây dựng, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư có đủ nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ chi trả cho người dân. Ngoài khoản tiền đang được cơ quan Nhà nước quản lý, chủ đầu tư còn sở hữu các bất động sản, khách sạn và nhiều dự án đô thị trên địa bàn Hà Nội.

“Tổng các nguồn này bảo đảm việc chủ đầu tư có thể chi trả cho người dân”, ông Luyện Văn Phương cho hay.

Tại tòa, ông Trần Hợp Dũng, đại diện HĐND TP Hà Nội đề cập đến Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu quan trọng nhất của Nghị quyết này là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đối với những trường hợp phải di dời (do công trình không đáp ứng điều kiện pháp lý hoặc yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy), nơi ở mới phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đặc biệt, hạ tầng kỹ thuật tại nơi ở mới phải được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm an cư.

Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của cư dân, Nghị quyết cũng là cơ sở để xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, phục vụ công tác chỉnh trang, cải tạo và phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch Thủ đô.