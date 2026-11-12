Xét xử cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa trong vụ 'cát tặc'

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: LÊ NHUNG)

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do) và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Lê Quang Chiều cho biết bị cáo Linh có đơn xin xét xử vắng mặt. Bị cáo này đang cai nghiện ma túy và mới bị khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 29/10, bị cáo Linh cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, việc những người trên vắng mặt không gây ảnh hưởng đến phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục phiên xử.

Sau khi nghe ý kiến của những người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử cho tiếp tục phiên xử.

Theo cáo trạng, Công ty Thanh Tâm trước đó được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho phép thuê đất, khai thác khoáng sản tại mỏ số 2, thuộc xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại mỏ này, bị cáo Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm đã thỏa thuận với nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát về việc chuyển nhượng với giá trị thực tế 62 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên hợp đồng chuyển nhượng, các bên chỉ thể hiện giá trị giao dịch 2 tỷ đồng. Hành vi này của bị cáo Nguyễn Thị Tâm đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng với Công ty Thanh Tâm, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát đã đến gặp Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thời điểm đó đề nghị giúp đỡ trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Lê Đức Giang lúc đó được phân công giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ). Giang đồng ý và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Thiên An Phát không đúng quy định.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Cáo trạng chỉ rõ, văn bản chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát của Lê Đức Giang đã vi phạm các quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hành vi của bị cáo Giang cùng các thuộc cấp bị xác định đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 46.000m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.807m³ cát ở thể nở rời, tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng mỏ và cấp phép khai thác, Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát đã chi tiền cho một số người liên quan, trong đó đưa cho Giang 180 triệu đồng.

Không chỉ khai thác khoáng sản vượt trữ lượng được cấp phép, nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát còn bị xác định thực hiện các hành vi vi phạm quy định về kế toán nhằm che giấu hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản.

Theo đó, các bị cáo đã để ngoài sổ sách kế toán hơn 133.000m³ cát cùng doanh thu phát sinh từ việc tiêu thụ số cát này, không phản ánh đầy đủ vào hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo quy định. Cơ quan tố tụng xác định, hành vi vi phạm quy định về kế toán của nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.