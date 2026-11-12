Xét xử cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng nhóm 'cát tặc'

Hội đồng xét xử trong vụ án.

Theo đó, trong vụ án này, bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng 3 cựu cán bộ, gồm: Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Tâm, cựu Chuyên viên Phòng Công nghiệp, Xây dựng và Khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

7 bị cáo còn lại bị truy tố và đưa ra xét xử về một trong tội các tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”, gồm: Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát); Hà Thị Nga, Nguyễn Gia Hải, Nguyễn Thị Cúc (cùng là thành viên góp vốn Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm (Công ty Thanh Tâm); Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh (cùng là lao động tự do).

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh ký cấp phép khai thác khoáng sản trái quy định

Theo cáo trạng truy tố, trong quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, các bị cáo Lê Đức Giang, Phạm Văn Hoành, Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Văn Tâm đã có hành vi làm trái nhiệm vụ được giao.

Các bị cáo trong vụ án.

Cáo trạng xác định, do nể nang và vụ lợi, các bị cáo đã vi phạm quy định tại các Điều 40, 41, 42, 55 và 65 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Lê Đức Giang, thời điểm xảy ra vụ án là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được phân công giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo chức trách, nhiệm vụ được giao, bị cáo Giang được thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh và trước pháp luật về các quyết định của mình.

Quá trình giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, bị cáo Lê Đức Giang đã trực tiếp ký văn bản chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác và ký giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp này trái quy định.

Hành vi của bị cáo Giang cùng các thuộc cấp bị xác định đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 46.000 m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương hơn 51.807 m3 cát ở thể nở rời, tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Bị cáo Lê Đức Giang đã hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.

Đối với bị cáo Phạm Văn Hoành, thời điểm xảy ra vụ án là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, được giao giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý khoáng sản, trữ lượng khoáng sản và chịu trách nhiệm về những quyết định thuộc lĩnh vực được phân công.

Toàn cảnh phiên tòa.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2, bị cáo Hoành đã ký nháy, tham mưu Giám đốc Sở ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Đồng thời, bị cáo Hoành trực tiếp ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Bị cáo Hoành bị xác định hưởng lợi 60 triệu đồng.

Nhận tiền sau khi giúp doanh nghiệp hoàn tất thủ tục cấp phép

Cáo trạng xác định, Công ty Thanh Tâm trước đó được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thuê đất, khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2, thuộc xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại mỏ này, bị cáo Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm đã thỏa thuận với nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát về việc chuyển nhượng với giá trị thực tế 62 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên hợp đồng chuyển nhượng, các bên chỉ thể hiện giá trị giao dịch 2 tỷ đồng. Hành vi này của bị cáo Nguyễn Thị Tâm đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng với Công ty Thanh Tâm, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát đã đến gặp Lê Đức Giang, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị giúp đỡ trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Bị cáo Giang đồng ý và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Thiên An Phát không đúng quy định.

Cụ thể, ngày 10/12/2020, bị cáo Lê Đức Giang đã ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát, vi phạm các quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết luận định giá xác định, khối lượng 46.000 m3 cát ở thể tự nhiên có giá trị hơn 5,1 tỷ đồng. Đây là giá trị tài sản nhà nước bị thất thoát do hành vi vi phạm của bị cáo Lê Đức Giang cùng các thuộc cấp gây ra.

Sau khi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần đưa tiền cho các cán bộ liên quan vào những dịp lễ, Tết. Trong đó, bị cáo Lê Đức Giang nhận tổng cộng 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành nhận 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng nhận 35 triệu đồng và Nguyễn Văn Tâm nhận 20 triệu đồng.

Khai thác trái phép hơn 434.000 m3 cát, trị giá hơn 75,8 tỷ đồng

Liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, cáo trạng xác định, trong giai đoạn từ năm 2023 - 2025, Công ty Thiên An Phát đã tổ chức khai thác khối lượng cát vượt nhiều lần trữ lượng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cụ thể, tổng khối lượng cát doanh nghiệp này đã khai thác hơn 582.000 m3, trong khi trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ khoảng 159.000 m3. Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Thiên An Phát đã khai thác trái phép hơn 434.000 m3 cát, tổng trị giá hơn 75,8 tỷ đồng.

Không chỉ khai thác khoáng sản vượt trữ lượng được cấp phép, nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát còn bị xác định thực hiện các hành vi vi phạm quy định về kế toán nhằm che giấu hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản.

Theo đó, các bị cáo đã để ngoài sổ sách kế toán hơn 133.000 m3 cát cùng doanh thu phát sinh từ việc tiêu thụ số cát này, không phản ánh đầy đủ vào hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo quy định. Cơ quan tố tụng xác định, hành vi vi phạm quy định về kế toán của nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Trong phiên tòa sáng nay, phần lớn HĐXX dành thời gian cho việc kiểm tra căn cước và công bố bản cáo trạng truy tố đối với các bị cáo.