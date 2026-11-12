Xét xử cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang

Sáng 12/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) và 10 bị cáo khác trong vụ án: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Lê Đức Giang cùng ba bị cáo cấp dưới gồm: Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Bị cáo Lê Đức Giang bị cáo buộc tạo điều kiện cấp phép cho một doanh nghiệp “cát tặc” và được cảm ơn 180 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 12/11.

7 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (cùng là thành viên góp vốn Công ty Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm), Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh (ở Thanh Hóa) bị xét xử về một trong các tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”.

Tại phiên xử, thư ký phiên tòa cho biết, bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do) và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Lê Quang Chiều cho biết, bị cáo Trần Văn Linh đang cai nghiện ma túy và mới bị khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác nên có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, quá trình điều tra, bị cáo Trần Văn Linh và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có lời khai trong hồ sơ vụ án. Do đó, việc bị cáo Linh và những người liên quan vắng mặt không gây ảnh hưởng đến phiên tòa nên đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa.

Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, thời điểm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bị cáo Lê Đức Giang được phân công giúp Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Lê Đức Giang bị cáo buộc ký văn bản chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Khoáng sản Thiên An Phát trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng mỏ và cấp phép khai thác, Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát) đã chi tiền cho một số người liên quan, trong đó đưa cho Lê Đức Giang 180 triệu đồng.

Từ tháng 4/2023, Trần Văn Linh được Hà Thị Nga (Thành viên góp vốn Công ty Khoáng sản Thiên An Phát) thuê quản lý, giám sát hoạt động khai thác cát tại mỏ, với mức thù lao 8 triệu đồng mỗi tháng.

Linh được giao nhiệm vụ trực tiếp điều hành tàu hút, chở cát; ký phiếu xác nhận khối lượng cát khai thác hằng ngày của các nhà thuyền. Linh còn theo dõi hoạt động tuần tra, kiểm soát của cơ quan chức năng tại khu vực mỏ, sau đó báo cho Nguyễn Xuân Tùng để Tùng tìm cách đối phó.

Linh được xác định giữ vai trò người thực hành trong việc khai thác trái phép 434.882,89m³ cát tự nhiên, trị giá hơn 75 tỷ đồng.