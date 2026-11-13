Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh và cấp dưới

Sáng 13/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Quang Minh, cựu Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị xét xử trong vụ án này là ba bị cáo: Nguyễn Quỳnh Anh (nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn), Trần Thanh Tú (cựu Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thanh Nhàn) và Hoàng Tuyết Nhung (cựu trợ lý y khoa, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cả bốn bị cáo được áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh.

Bệnh viện Thanh Nhàn, nơi bị cáo Đào Quang Minh từng là Giám đốc và để xảy ra vi phạm pháp luật trong quá trình điều hành.

Hội đồng xét xử triệu tập Bệnh viện Thanh Nhàn đến tham dự phiên tòa với tư cách bị hại. Ngoài ra, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng một số lãnh đạo, cán bộ nhà trường; các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn cũng được triệu tập đến tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, ông Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội cùng một số người vắng mặt.

Các bị cáo, luật sư không có ý kiến gì về sự vắng mặt của những người được triệu tập. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, quá trình điều tra, những người vắng mặt đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, Do đó, việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến phiên tòa.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đồng quan điểm với đại diện Viện kiểm sát và quyết định tiếp tục phiên tòa.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Đơn vị ký hợp đồng đào tạo với Bệnh viện Thanh Nhàn.

Theo cáo trạng, năm 2017, Bệnh viện Thanh Nhàn và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ký hợp đồng hợp tác đào tạo. Trong hợp đồng ghi rõ, Bệnh viện Thanh Nhàn bố trí, phân công bác sĩ hướng dẫn sinh viên, học viên của nhà trường thực hành tại bệnh viện theo 22 hợp đồng chi tiết về đào tạo thực hành.

Kết thúc mỗi đợt thực hành, nhà trường có nghĩa vụ chi trả 4 loại kinh phí cho Bệnh viện Thanh Nhàn gồm: Kinh phí quản lý đào tạo; kinh phí vật tư tiêu hao; kinh phí hỗ trợ bệnh viện tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết và kinh phí thù lao giảng dạy cho các giảng viên thỉnh giảng.

Tài liệu, chứng từ thể hiện, giai đoạn 2018-2024, Trường Đại học Công nghệ Hà Nội đã giao cho Bệnh viện Thanh Nhàn hơn 4,4 tỷ đồng kinh phí hợp tác đào tạo.

Trong số tiền trên, Nguyễn Quỳnh Anh đã nhận hơn 2 tỷ đồng nhưng không nộp về bệnh viện. Trần Thanh Tú cũng nhận 845 triệu đồng từ Nguyễn Quỳnh Anh và cũng không nộp về bệnh viện.

Hoàng Tuyết Nhung nhận 198 triệu đồng từ Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội cũng không nộp về bệnh viện.

Đối với bị cáo Đào Quang Minh, Viện kiểm sát xác định, bị cáo là Giám đốc, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng không làm đúng quy định, buông lỏng quản lý, gây thiệt hại là số tiền mà Nguyễn Quỳnh Anh và Trần Thanh Tú đã nhận với tổng số hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngoài hành vi nhận tiền của Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội như trên, Viện kiểm sát còn xác định, có sai phạm trong hoạt động hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Thành Đông với Bệnh viện Thanh Nhàn.

Theo đó, Trường Đại học Thành Đông và Bệnh viện Thanh Nhàn ký hợp đồng hợp tác đào tạo từ năm 2020. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng hợp tác đào tạo, toàn bộ hoạt động hợp tác đào tạo của Bệnh viện Thanh Nhàn với Trường Đại học Thành Đông đều thông qua một người tên Lê Thị Ngọc Anh (SN 1984) thực hiện.

Trường Đại học Thành Đông không cử cán bộ trực tiếp làm việc với Bệnh viện Thanh Nhàn và cho hay, Lê Thị Ngọc Anh không phải là cán bộ của nhà trường.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu thập toàn bộ hồ sơ đào tạo thực hành của sinh viên Trường Đại học Thành Đông tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Kết quả xác định, 95 xác nhận thực tập tại Bệnh viện Thanh Nhàn của sinh viên Trường Đại học Thành Đông là tài liệu giả.

Tháng 2/2026, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 231 đối với vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Bệnh viện Thanh Nhàn để điều tra, làm rõ đối với 95 tài liệu giả.

Ngày 10/4/2026, cơ quan điều tra ra quyết định tách vụ án hình sự đối với vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.