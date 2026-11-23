Sáng nay (23/11), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng hầu tòa với bà Hòa còn có 4 bị cáo khác gồm: Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Tú (cùng trú phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Đầu giờ sáng, bà Hòa được dẫn giải tới tòa. Bà vừa bước xuống xe chở phạm nhân đã mếu máo khóc. Đến khi làm thủ tục phiên tòa, bà mới bình tĩnh trở lại để trả lời câu hỏi của HĐXX.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu mếu máo khóc khi được dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: CTV

Phiên tòa hôm nay vắng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977). Em trai bà Lan là bị cáo Nguyễn Thanh Tú (SN 1987) cho biết chị gái mình vừa phải nhập viện vào đêm 19/11.

Theo lời bị cáo Tú, bà Lan đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai với tình trạng “không còn tỉnh táo”. Khi được hỏi về giấy tờ xác định tình trạng bệnh, bị cáo Tú cho hay vì chị gái điều trị vào cuối tuần nên gia đình không xin được giấy của bệnh viện. Nhưng bị cáo Tú đã gửi hình ảnh về tình trạng bệnh của bà Lan cho thư ký tòa.

Trước thông tin trên, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy cho biết, Tòa sẽ liên hệ với phía Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra tình trạng của bị cáo Lan.

Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: CTV

Theo tài liệu, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan bị bắt ngày 31/1/2024, đến ngày 23/1/2025 được thay đổi biện pháp tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

Theo nội dung cáo buộc, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình bày về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền là hơn 971 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư trên đã được chi trả một phần lợi nhuận là hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, VKS cho rằng các bị cáo Hòa, Linh, Hương và các cá nhân liên quan, các nhân viên sale có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để cùng khắc phục, hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho 266 người bị hại.

Tại phiên tòa, thư ký tòa cho biết có 118 người bị hại có mặt.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo thẩm phán Vũ Quang Huy, Tập đoàn Sen Tài Thu có nhiều hình thức huy động vốn nhưng tại vụ án này, VKS chỉ truy tố các bị cáo ở hành vi chuyển nhượng cổ phần của công ty.

Một số nhà đầu tư cũng chuyển tiền cho vay đến các bị cáo… nhưng cơ quan tố tụng chưa xác định đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy nên những người chuyển tiền cho vay chưa được xác định là bị hại trong vụ án này. Tòa dành thời gian cho các nhà đầu tư chưa có trong danh sách triệu tập cung cấp thông tin.

Phiên tòa sáng nay cũng vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và một số luật sư.

Khi được hỏi ý kiến, một vài luật sư đề nghị hoãn tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 21 nhà đầu tư cho rằng, phiên tòa vắng mặt các nhân viên sale, những người đóng vai trò quan trọng trong vụ án, đã giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Hòa…

Do những người tham gia tố tụng kể trên vắng mặt, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng cần xem xét lại, đánh giá thêm về số tiền mà các nhà đầu tư đã nộp cho các bị cáo.

Tòa cũng yêu cầu các nhà đầu tư kê khai các thông tin, trong đó có thông tin về số tiền đã nộp, số tiền được trả lại và số tiền còn bị chiếm đoạt. Những người ở xa có thể chuyển thông tin đến tòa qua đường bưu điện để được đảm bảo quyền lợi.