Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo nguyên là cán bộ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), trong vụ án xảy ra tại dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng, TP Hà Nội.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm Chủ tọa phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

5 bị cáo còn lại gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ); Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) và Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ).

Các bị cáo này cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Để phục vụ công tác xét xử, Hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 110 bị hại cùng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: UBND phường Kiến Hưng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), một số công ty tư vấn, thẩm định, các đơn vị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và UBND TP Hà Nội.

Tại phần thủ tục phiên tòa, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội và UBND TP Hà Nội vắng mặt. Khoảng 15 luật sư có mặt tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Quang cảnh phiên tòa.

Xây dựng sai quy hoạch, bán 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp "sổ đỏ"

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, trong quá trình tổ chức thi công dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo thực hiện nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, mặc dù dự án có những sai phạm về quy hoạch, bị cáo Lê Thanh Thản vẫn chỉ đạo quảng cáo, cung cấp thông tin không đúng về tính pháp lý của dự án nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.

Cụ thể, thông tin quảng cáo thể hiện dự án đã được phê duyệt; thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng; giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... Qua đó, khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa công bố bản cáo đồng thời trình chiếu tại phiên tòa.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và được bàn giao cho các hộ dân vào tháng 1/2013. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ đạo xây dựng công trình sai nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt.

Đối với khối nhà cao tầng, bị cáo đã chỉ đạo tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng thêm căn hộ và đặc biệt là xây dựng thêm tòa nhà CT6C không có trong quy hoạch được duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư đã tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn nhà và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa sáng 18/11.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Đây là những căn hộ không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Thông qua việc bán các căn hộ này, bị cáo Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỉ đồng. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định đây cũng là số tiền thiệt hại của 519 khách hàng mua căn hộ tại dự án.

Đề xuất 3 phương án khắc phục hậu quả nhưng chưa đạt được thỏa thuận

Quá trình điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản khai nhận hành vi như nội dung cáo trạng xác định. Bị cáo trình bày, do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án.

Bị cáo Lê Thanh Thản trước bục khai báo.

Ngày 31/7/2019, bị cáo Lê Thanh Thản có văn bản đề nghị được khắc phục hậu quả vụ án theo 3 phương án.

Phương án thứ nhất, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý các sai phạm tại dự án theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở và các lĩnh vực liên quan.

Phương án thứ hai, bị cáo Lê Thanh Thản tự thỏa thuận với những người mua căn hộ tại tòa CT6C Kiến Hưng để di dời sang dự án Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5.

Phương án thứ ba, bị cáo tự thỏa thuận với khách hàng mua căn hộ tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại căn hộ hoặc hoàn trả tiền mua nhà, sau đó tự tổ chức phá dỡ tòa nhà CT6C Kiến Hưng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản lựa chọn phương án thứ ba, tức thỏa thuận mua lại căn hộ hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng, sau đó phá dỡ tòa CT6C Kiến Hưng.

Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử, Công ty Bemes vẫn chưa đạt được thỏa thuận với các khách hàng về phương án khắc phục hậu quả nêu trên.

Sau khi không thỏa thuận được với người mua nhà, bị cáo Lê Thanh Thản đã đề nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh khoản tiền bị cáo có trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng theo quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản và 5 bị cáo liên quan dự kiến kéo dài đến ngày 30/11.