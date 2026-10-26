Xét xử 'bộ ba' lừa đảo, rửa tiền: Mr.Pips, Mr.Hunter và 'Shark Bình' cùng các đồng phạm

Hai đối tượng Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark Bình”) lúc bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hôm nay (26-10), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Trốn thuế”.

Trong đó 3 bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 1994, trú phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, 1990, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (1990, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (1982, trú phường Tam Thắng) bị truy tố về tội: “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Các bị cáo: Nguyễn Hòa Bình (1981, tức “Shark Bình” trú phường Hà Đông, Hà Nội, Phó Đức Thắng (1968, bố bị cáo Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội: “Rửa tiền”. Bị cáo Phó Đức Tuấn (1985) bị truy tố về tội: “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tòa án đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam quen Isik Uran (1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và cùng bàn bạc, thống nhất tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Tiếp theo, Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam bị cơ quan tố tụng xác định đã phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô-la Mỹ, đô-la Singapore. Hành vi này của Nam bị xác định đã cấu thành tội “Rửa tiền.”

Trong vụ án này, bị cáo đóng vai trò tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam là Lê Khắc Ngọ (Mr.Hunter). Năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, Forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua thu thập tài liệu điều tra, cơ quan chức năng kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỷ đồng. Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có và nhằm đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng gần 200 tỷ đồng để mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Hành vi này của Lê Khắc Ngọ bị xác định là đã phạm tội: “Rửa tiền”.

Tiếp sau Ngọ là 2 bị cáo: Đinh Thị Dung, Nguyễn Đức Tuyến được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ là Quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của các văn phòng. Hai bị cáo này bị xác định đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực.

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình, kết quả điều tra xác định “Shark Bình” đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 có tổng số 150 bị hại đã chuyển gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu

Đến tháng 6-2020, Công ty cổ phần Ngân lượng của Shark Bình” nhận được các công văn của cơ quan Công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Dù được báo cáo việc này và biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch qua ví Ngân lượng, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà liên hệ với nhân viên sàn forex của Phó Đức Nam để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) rồi cung cấp cho cơ quan Công an.

Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến phiên tòa xét xử vụ án này.