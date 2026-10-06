Xét xử bị cáo sát hại 3 người ở Đồng Nai

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) và chị Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, chị P.A. đã chủ động chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ.

Sau khi uống rượu cùng một số bạn, khoảng 0 giờ ngày 3/9, Đức Anh mang 2 con dao Thái Lan chạy xe máy đến nhà P.A., ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, rồi leo lên mái nhà. Trong lúc cậy cửa sổ giếng trời, ông Đ.V.R. (bố chị P.A.) phát hiện và khuyên Đức Anh đi về, đồng thời trình báo công an.

Không vào được nhà P.A., đối tượng Đức Anh đột nhập nhà ông N.V.Q. (ở kế bên nhà chị P.A.). Khi thấy ông Q., Đức Anh cầm dao đuổi theo tấn công, ông Q. chống trả thì bị Đức Anh đuổi chém, rồi bỏ chạy.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trên đường Cách mạng Tháng Tám khu vực Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai.

Tiếp đó, Đức Anh cầm dao đâm vào cổ bà H.T.M. (vợ ông Q.) khiến nạn nhân tử vong. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn vào nhà ông Q. đâm chém khiến hai cháu (con của ông Q. và bà H.T.M.) là N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) chết tại chỗ.

Ông Q. bị Đức Anh chém 31 vết thương, được đưa cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Tuy nhiên, ông Q. được xác định tổn thương cơ thể 76%.

Sau khi gây án, đối tượng Đức Anh bị công an bắt giữ quả tang tại hiện trường.

Trước giờ xét xử sáng 6/10, nhiều người dân đã có mặt tại Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Trấn Biên, để theo dõi diễn biến phiên tòa.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Trấn Biên đã điều tiết, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự.