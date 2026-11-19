Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Trình bày quan điểm về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị Hội đồng xét xử buộc Công ty Bemes hoàn trả toàn bộ số tiền mua nhà mà các bị hại đã thanh toán theo hợp đồng.

Cùng với đó, bị cáo Lê Thanh Thản phải chịu trách nhiệm liên đới cùng Công ty Bemes bồi thường khoản chênh lệch giữa giá trị mua ban đầu và giá trị thị trường của căn hộ tại thời điểm xét xử.

Theo VKS, tổng số tiền người dân nhận được từ hai khoản (hoàn trả và bồi thường) sẽ tương đương giá trị thị trường hiện tại của căn hộ, căn cứ theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại thời điểm tháng 7-2026. Theo kết luận này, 519 căn hộ được định giá hơn 2.047 tỷ đồng, trung bình gần 4 tỷ đồng/căn.

Đại diện VKS nêu quan điểm xử lý vụ án. Ảnh: LAM HOÀNG

đại diện VKS cho biết, TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc xem xét cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, cho phép giữ lại nhiều căn hộ. Đây là chủ trương nhân văn nhằm giảm tối đa thiệt hại thực tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Cơ quan chức năng của TP Hà Nội xác định tại dự án CT6 Kiến Hưng có tổng cộng 135 căn hộ và nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời; các trường hợp này sẽ được hoàn trả tiền mua nhà và bồi thường theo giá thị trường.

Bị cáo Lê Thanh Thản cho rằng mức trách nhiệm dân sự mà VKS đề nghị đối với bản thân là quá nặng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại.

Các luật sư bào chữa cho ông Thản tranh luận: theo cáo trạng, 519 căn hộ được bán cho 519 khách hàng và tất cả đều được xác định là bị hại. Tuy nhiên, sau khi Hà Nội ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm, nhiều căn hộ được phép giữ lại, giúp số trường hợp phải di dời giảm đáng kể.

Ngoài ra, từ khi vụ án được khởi tố, bị cáo Thản đã chủ động đưa ra nhiều phương án khắc phục nhằm giải quyết bức xúc của khách hàng. Bị cáo thừa nhận các vi phạm trong xây dựng, nhận trách nhiệm và tích cực phối hợp xử lý những trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đây là tình tiết mới có lợi cho bị cáo.

Các luật sư tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Một nội dung khác được phía luật sư đề cập là căn cứ xác định giá trị căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng. Theo kết luận của Hội đồng định giá, giá căn hộ được xác định khoảng 56 triệu đồng/m2; trong khi tài liệu luật sư gửi đến tòa đưa ra mức giá khoảng 38-40 triệu đồng/m2 . Từ đó đề nghị xem xét lại phương pháp và căn cứ định giá.

Trên cơ sở phân tích trên, luật sư đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm dân sự và hình sự cho bị cáo Thản. Luật sư cũng cho rằng, việc xác định bị cáo Thản hưởng lợi 531 tỷ đồng từ việc bán 519 căn hộ là chưa phù hợp, bởi đây là toàn bộ số tiền thu về trong khi lợi nhuận thực tế phải được xác định trên cơ sở doanh thu trừ các chi phí phát sinh.