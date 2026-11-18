Chiều 18/11, liên quan vụ án hình sự xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Tổng giám đốc Công ty Bemes) và 5 bị cáo khác là các cựu cán bộ tại Hà Nội.

Tại phần tranh tụng sáng cùng ngày, Hội đồng xét xử ngoài thẩm vấn bị cáo Thản, đã tiến hành xét hỏi đối với đại diện một số đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Trong đó, đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết căn cứ để cơ quan chức năng tham mưu ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND quy định về cơ chế chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm đất đai trong việc xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị đối với một số công trình, dự án trên địa bàn.

Theo đại diện Sở Xây dựng, đơn vị đã căn cứ vào khả năng dung nạp dân số tại các dự án và toàn bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực; đồng thời, xem xét toàn bộ nội dung vi phạm của chủ đầu tư để có các tiêu chí xác định khu vực cần di dời, khu vực nào có thể khắc phục tại chỗ.

“Hiện trạng dự án CT6 Kiến Hưng đang xuống cấp rất nghiêm trọng, thiếu công tác bảo trì. Do dự án đã vi phạm nên một số căn hộ trong dự án không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", đại diện Sở Xây dựng nói tại tòa.

Cũng theo vị đại diện, Nghị quyết số 96 mang ý nghĩa lớn để xử lý các công trình vi phạm, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đồng thời, có những nội dung để xử lý mang tính răn đe đối với các chủ đầu tư để tạo cơ sở triển khai các dự án còn đang tồn đọng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Trong khi đó, đại diện Hội đồng định giá của Sở Xây dựng Hà Nội trình bày, phương pháp định giá đối với những căn hộ được xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch của dự án CT6 Kiến Hưng được thực hiện theo Nghị định 250 của Chính phủ.

Theo đó, từ yêu cầu định giá của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Hội đồng định giá đã được thành lập, gồm đại diện các sở, ngành để thẩm định dựa vào căn cứ hồ sơ nhận được để thuê đơn vị tư vấn xác định giá của 519 căn hộ chung cư liên quan vụ án.

“Hội đồng định giá chủ yếu dùng phương pháp so sánh, có đối chiếu với ý kiến của cấp chính quyền địa phương, tổ dân phố và phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm Cơ quan CSĐT yêu cầu định giá hồi tháng 5/2026”, đại diện Hội đồng định giá nói.

Chung cư CT6 Kiến Hưng.

Cũng tại phiên tòa, đại diện đơn vị định giá độc lập cho hay, họ đã thu thập các hợp đồng chuyển nhượng tại những căn hộ đang giao dịch ở các tòa CT6A, CT6B.

Ngoài ra, thu thập thêm thông tin từ văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế của thành phố, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố và lấy ý kiến các hộ dân đã mua hoặc bán căn hộ để đưa vào làm tài liệu so sánh, xác định giá các căn hộ.

Còn đại diện UBND phường Kiến Hưng nêu quan điểm, trên cơ sở thực tế đã khảo sát, chính quyền phường đề xuất UBND TP Hà Nội di dời các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Ngày 17/11, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt danh mục công trình, hạng mục công trình, phần diện tích được tồn tại có điều kiện; phải di dời, phá dỡ; phải cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc chuyển đổi công năng và giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại dự án CT6 Kiến Hưng. Theo danh mục tại phụ lục, dự án có tổng số 1.583 căn hộ; trong đó 125 căn phải di dời để hoàn trả, chuyển đổi công năng và 1.458 căn được tồn tại có điều kiện. Đối với nhà ở thấp tầng, 10 căn phải di dời, phá dỡ và 28 căn được tồn tại có điều kiện.