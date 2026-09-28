Xét xử 'bà trùm' Mai Anh cùng 64 bị cáo trong 10 ngày

Hôm nay (28/9), TAND TP Hà Nội đưa 65 bị cáo trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Vụ án này có 45 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Trong đó, các ông Trần Văn Trường (SN 1973, cựu phó viện trưởng), Ngô Văn Vinh (SN 1962, nguyên viện trưởng, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu phó viện trưởng) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Trần Văn Trường bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: CTV

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”) bị xét xử về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Mai Anh trình bày, đã sống với Đông được 18 năm, có với nhau 5 người con.

Tại phiên tòa, 46/69 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt; vắng mặt 2 luật sư.

Bị cáo trong vụ án được dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: CTV

Theo cáo buộc, ông Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ “bà trùm” Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh. Mục đích của việc này là để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù.

Bị cáo Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho “bà trùm” được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền ông Trường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, Mai Anh bị cáo buộc dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

“Bà trùm” này còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Cáo trạng xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Bị cáo Mai Anh còn phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã môi giới hối lộ số tiền 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Giai đoạn điều tra, cơ quan công an tạm giữ của bị cáo Trần Văn Trường 1 thùng cát-tông chứa hơn 4,5 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định đây là số tiền liên quan đến hành vi nhận hối lộ của ông Trường. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 thùng cát-tông chứa 5 sổ tiết kiệm (tổng cộng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng), 6 sổ tiết kiệm (tổng cộng trị giá 55.294 USD), 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 10 miếng kim loại màu vàng, 5 bao lì xì đựng 5 miếng kim loại màu vàng.