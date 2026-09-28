Xét xử 49 bị cáo Viện Pháp y tâm thần Trung ương vụ 'biến tội phạm thành người tâm thần'

Danh sách 65 bị cáo

1. Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội, là lao động tự do, có 7 tiền án, tiền sự) bị xét xử 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ”; 2. Lê Văn Đông (sinh năm 1978, chồng của Mai Anh, lao động tự do, có 13 tiền án, tiền sự), bị xét xử 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường được dẫn giải đến tòa. Ảnh: N.M

Các bị cáo bị xét xử tội “Môi giới hối lộ”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”; “Đánh bạc”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,…

3. Trần Văn Trường: Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 4. Ngô Văn Vinh: Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 5. Ngô Việt Dũng: Lao động tự do; 6. Lâm Văn Thành: Cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

7. Dương Văn Lương: Cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 8. Đỗ Khắc Doanh: Cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị nam bắt buộc, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 9. Nguyễn Đức Hinh: Cựu điều dưỡng trưởng Khoa chữa bệnh bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

10. Tạ Trung Kiên: Cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 11. Dương Văn Biết: Cựu Trưởng khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 12. Lê Ngọc Hà: Cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

13. Nguyễn Hữu Lợi: Cựu cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 14. Hoàng Tất Thành: Cựu Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc; 15. Lục Thị Thanh Bình: Cựu Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

16. Lại Thành Trung: Cựu cán bộ phụ trách Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc; 17. Đặng Thị Hòa: Vợ Viện trưởng, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 18. Lê Thị Thanh Hường: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

19. Lê Thị Vân Anh: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 20. Vũ Thị Ngọc: Cựu điều dưỡng trưởng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 21. Trần Đại Quân: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

22. Nguyễn Tô Hiệu: Bác sĩ, cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 23. Trần Thùy Linh: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 24. Dương Văn Viên: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

25. Nguyễn Đình Xiêm: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 26. Nguyễn Văn Quang: Cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 27. Nguyễn Văn Tiến: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

28. Tạ Văn Minh Giáp: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 29. Nguyễn Công Đạt: Cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 30. Vũ Nghĩa Hưng: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

31. Tạ Thị Ngọc: Cựu điều dưỡng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 32. Đinh Thị Thủy: Cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 33. Nguyễn Thanh Mai: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

34. Hoàng Phương Nam: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 35. Đỗ Thị Huề: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 36. Trịnh Thu Hằng: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

37. Nguyễn Thị Thu Trang: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 38. Nguyễn Thị Thúy: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 39. Đàm Ngọc Huyền: Cựu nhân viên Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

40. Nguyễn Hồng Sơn: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 41. Đỗ Văn Tuấn: Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an Hà Nội; 42. Nguyễn Thị Thu Hoài: Cựu Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

43. Nguyễn Văn Hùng: Lao động tự do; 44. Lê Thị Hải Hà: Cựu Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 45. Đỗ Ngọc Tú: Cựu điều dưỡng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 46. Đặng Hoa Bốn: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 47. Lý Văn Xuân: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

48. Nguyễn Văn Ngọc: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 49. Phùng Văn Chơn: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 50. Phạm Minh Tuấn: Cựu cán bộ Công an phường Tràng Tiền, nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

51. Dương Thị Hòa: Cựu kiểm sát viên sơ cấp Viện KSND khu vực 2 Hà Nội; 52. Nguyễn Minh Nghĩa: Bác sĩ, là cán bộ, đảng viên Khoa Chữa bệnh bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương; 53. Lê Văn Thưởng: Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội.

54. Đỗ Trần Anh: Lao động tự do; 55. Nguyễn Thị Hồng Vân: Lao động tự do; 56. Nguyễn Thị Hằng: Lao động tự do; 57. Phạm Bích Loan: Lao động tự do; 58. Nguyễn Thị Ngọc: Lao động tự do; 59. Trần Quốc An: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

60. Đỗ Văn Dũng: Lao động tự do; 61. Lê Văn Chiến: Lao động tự do; 62. Vũ Thị Phương: Lao động tự do; 63. Tạ Thị Kim Dung: Hộ lý bệnh viện; 64. Nguyễn Viết Long: Lao động tự do; 65. Lê Văn Cường: Bác sĩ, Trưởng khoa B, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Vụ án có 19 bị cáo được cơ quan tố tụng cho tại ngoại, 46 bị cáo bị bắt tạm giam.

Trao “đặc quyền” cho nữ tội phạm

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh từ năm 2016 và 2020 nhưng bị cáo nhiều lần trốn viện để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh trong vụ án sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Để làm được như vậy, Mai Anh và Lê Văn Đông hối lộ tiền mặt hoặc tài trợ các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên y tế để được sinh hoạt tự do tại Viện.

Nhờ vậy, quá trình điều trị Mai Anh được bố trí buồng riêng có điều hòa, tủ lạnh, đưa hai con nhỏ và người giúp việc vào ở cùng. Đông cũng được tự do ra vào, ăn ở và sinh hoạt tại đây.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng bị cáo buộc nhận tiền hằng tháng để làm ngơ cho người chữa bệnh bắt buộc trốn viện và che giấu thông tin khi cơ quan điều tra xác minh. Một số nhân viên bảo vệ cũng nhận tiền để mở cổng, giúp Mai Anh trốn viện 37 lần, Đông 11 lần.

Đáng chú ý, vào tối 7-6-2025, tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) Công an Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa, bắt quả tang Lê Văn Đông tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong số người đang bay lắc có bị cáo Trần Quốc An (điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương) tham gia hút cần sa, uống "nước vui" do Đông cung cấp và còn cất giấu ma túy trong túi quần.

Khám xét khẩn cấp buồng bệnh của Đông và Mai Anh, cảnh sát thu giữ nhiều loại ma túy. Khám xét nhà Trần Quốc An, lực lượng chức năng cũng phát hiện An tàng trữ ma túy.

Ngoài nhận hối lộ và sử dụng ma túy, các lãnh đạo và bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương còn “biến tội phạm thành bệnh nhân tâm thần” thông qua việc làm sai lệch hồ sơ vụ án khi giám định pháp y.

Cụ thể, lợi dụng quy định thời gian chữa bệnh bắt buộc được trừ vào thời hạn chấp hành án phạt tù, các bị can, bị cáo phạm tội nguy hiểm trong các vụ án ma túy, giết người, lừa đảo đã chi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để "chạy" kết luận tâm thần. Cáo trạng xác định cựu Viện trưởng Trần Văn Trường đã trực tiếp nhận hối lộ 4,68 tỷ đồng từ hành vi "chạy giấy tâm thần".

Các bị cáo là cán bộ Viện cố ý ghi thêm, chỉnh sửa các triệu chứng lâm sàng giả như "ảo thanh đàm thoại", "khí sắc trầm", "bi quan chán nản" vào hồ sơ bệnh án để kết luận các đối tượng "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Nhóm cán bộ sẽ được chia phần tiền hối lộ ít hơn, thông thường mỗi thành viên tổ giám định nhận từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi vụ.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh chính là người “chạy bệnh án tâm thần” cho đồng phạm nhiều nhất. Mai Anh thậm chí còn can thiệp vào công việc nội bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để cho cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng, được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, được luân chuyển vị trí công tác thuận lợi cho việc giúp sức Mai Anh.

Phía Viện có bị cáo Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương) là "đầu mối" nhận 3,46 tỷ đồng của 7 trường hợp, sau đó chuyển 3 tỷ đồng cho cựu Viện trưởng Trần Văn Trường để quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm trái quy định.

Khám xét nơi ở của Viện trưởng Trường, cơ quan điều tra thu giữ thùng chứa 4,5 tỷ đồng tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm trị giá 3,4 tỷ đồng, 6 sổ tiết kiệm trị giá hơn 55.000 USD cùng 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Toàn vụ án, tổng số tiền ông Trần Văn Trường phải chịu trách nhiệm về tội nhận hối lộ lên tới hơn 8 tỷ đồng, trong đó, ông hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị xác định đưa hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng; môi giới hối lộ hơn 5,9 tỷ đồng (hưởng lợi 3,3 tỷ đồng); lừa đảo chiếm đoạt khoảng 3,7 tỷ đồng.