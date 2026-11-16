Xét xử 42 bị cáo trong vụ mua bán hơn 56.000 hóa đơn khống, trị giá trên 6.109 tỷ đồng

Các bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế; Đưa hối lộ, Nhận hối lộ”.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 20/11. Có 159 tổ chức, cá nhân và ngân hàng được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, một giám định viên tư pháp thuộc cơ quan thuế TP.HCM cũng được triệu tập để tham gia phiên tòa.

Khoảng 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, vụ án được hình thành từ hai đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động trong thời gian dài tại TP.HCM và một số địa phương.

Trong vụ án này, 42 bị cáo bị truy tố về 4 tội danh, gồm: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Hai bị cáo được xác định giữ vai trò cầm đầu là Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh) và Trịnh Trác Nhiên (SN 1978). Trong đó, Thọ bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; Nhiên bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ”.

Cáo trạng xác định, từ năm 2016 đến năm 2023, Đào Minh Thọ đã trực tiếp thành lập 57 công ty “ma”, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nhằm phục vụ việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.

Thông qua hệ thống doanh nghiệp này, đường dây do Thọ điều hành đã xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.929 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Thọ thu lợi bất chính hơn 9,75 tỷ đồng từ việc bán trái phép 2.267 hóa đơn trong tổng số 9.663 hóa đơn khống. Đối với số tiền thu lợi từ việc bán 7.396 hóa đơn còn lại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Đường dây thứ hai thu lợi bất chính hơn 36 tỷ đồng

Đối với đường dây thứ hai, Trịnh Trác Nhiên, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Tư vấn thuế Trịnh Gia, bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty “ma” trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023.

Thông qua hệ thống doanh nghiệp này, nhóm của Nhiên đã xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nhiên thu lợi bất chính hơn 36 tỷ đồng từ việc bán trái phép 3.901 hóa đơn trong tổng số 47.027 hóa đơn khống. Đối với khoản thu lợi từ 43.126 hóa đơn còn lại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Như vậy, tổng cộng hai đường dây đã thành lập 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế lên đến hơn 6.109 tỷ đồng.

Khoảng 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Đưa tiền cho cán bộ thuế để tạo điều kiện hoạt động

Đáng chú ý, ngoài hành vi mua bán trái phép hóa đơn, cáo trạng còn xác định Trịnh Trác Nhiên đã nhiều lần đưa tiền cho cán bộ thuế nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của các công ty “ma”, hạn chế nguy cơ bị kiểm tra, phát hiện.

Cụ thể, từ năm 2020, Nhiên nhiều lần đưa tổng cộng hơn 3,828 tỷ đồng cho Nguyễn Thành Nghĩa, công chức Thuế cơ sở 3 TP.HCM, để được hỗ trợ trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp do Nhiên thành lập, điều hành. Nhiên bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, còn Nguyễn Thành Nghĩa bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài khoản tiền trên, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Nhiên còn bị cáo buộc đã đưa 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD cho Nguyễn Minh Mãi, cùng 500 triệu đồng cho Vũ Đình Giang, nhằm nhờ tìm người đưa hối lộ để giúp Nhiên không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, theo nội dung cáo trạng được công bố, Mãi và Giang không thực hiện việc đưa hối lộ mà đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền của Nhiên. Hành vi của những người này đã được xử lý trong một vụ án khác.

Với số lượng hóa đơn khống đặc biệt lớn, giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng cùng nhiều hành vi vi phạm pháp luật liên quan, vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận. Việc xét xử 42 bị cáo nhằm làm rõ vai trò, mức độ tham gia và trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, cũng như các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của những tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 20/11.