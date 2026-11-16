Xét xử 42 bị cáo lập hàng trăm công ty 'ma' mua bán hơn 56.000 hóa đơn khống

Ngày 16/11, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm 42 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Các bị cáo trong vụ án lập hàng trăm doanh nghiệp “ma”, sử dụng những pháp nhân này để xuất bán hàng chục nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức.

Trong đó, vai trò cầm đầu là hai bị cáo Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh) bị truy tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và Trịnh Trác Nhiên (SN 1978) bị truy tố về cả ba tội danh“Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”, “Đưa hối lộ”. Phiên tòa diễn ra từ ngày 16/11 đến ngày 20/11, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, làm chủ tọa.

Có 159 tổ chức, cá nhân và ngân hàng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; một giám định viên tư pháp về thuế TPHCM cũng được triệu tập tham gia phiên tòa.

Bị cáo Đào Minh Thọ

Có khoảng 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Trong vụ án này, Đào Minh Thọ được xác định giữ vai trò cầm đầu một đường dây. Từ năm 2016 đến năm 2023, Thọ trực tiếp thành lập 57 công ty “ma”, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế để phục vụ việc mua bán hóa đơn.

Theo cáo trạng, đường dây này đã xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.929 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 9,75 tỷ đồng từ việc bán trái phép 2.267/9.663 hóa đơn GTGT khống (số tiền thu lợi từ việc bán 7.396 hóa đơn GTGT khống còn lại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tách ra đang điều tra, làm rõ để xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án).

Ở nhánh thứ hai, Trịnh Trác Nhiên người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Tư vấn thuế Trịnh Gia, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty “ma” trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023.

Các bị cáo tại tòa

Thông qua hệ thống doanh nghiệp này, nhóm của Nhiên bị cáo buộc đã xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng. Thu lợi bất chính hơn 36 tỷ đồng từ việc bán trái phép 3.901/47.027 hóa đơn GTGT khống (số tiền thu lợi từ việc bán 43.126 hóa đơn GTGT khống còn lại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tách ra đang điều tra, làm rõ để xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án).

Từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2022, Trịnh Trác Nhiên đã không kê khai thuế, báo cáo thuế đối với doanh thu số hàng mủ cao su thiên nhiên nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam (Công ty Quốc Cường BT, Công ty Lâm Phước Hoà, Công ty Út Em), với tổng giá trị hơn 458,8 tỷ đồng, đã trốn thuế hơn 4 tỷ đồng. Từ tháng 9/2022 đến tháng 01/2023, Trịnh Trác Nhiên đã sử dụng hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào, kê khai khấu trừ thuế cho Công ty Trịnh Gia, đã trốn thuế hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, Trịnh Trác Nhiên đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Phiên xử được theo dõi qua màn hình trực tuyến

Đáng chú ý từ năm 2020 đến năm 2023, Trịnh Trác Nhiên đã đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa - công chức Thuế cơ sở 3 TPHCM hơn 3,8 tỷ đồng để được Nghĩa bao che cho việc Nhiên sử dụng 24 doanh nghiệp “ma” xuất khống hóa đơn GTGT bán trái phép. Từ tháng 10/2024 đến tháng 02/2025, Trịnh Trác Nhiên đã đưa cho Nguyễn Minh Mãi và Vũ Đình Giang tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng để tìm người đưa hối lộ, giúp Nhiên không bị xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Như vậy, Trịnh Trác Nhiên đã đưa hối lộ hơn 11,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Mãi, Vũ Đình Giang không đưa hối lộ cho ai, chỉ bịa đặt thông tin để chiếm đoạt tiền của Nhiên (hành vi này của Nguyễn Minh Mãi và Vũ Đình Giang đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử).

Đường dây này đã lập tổng cộng 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng