Xét xử 30 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả

Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm. (Ảnh: M.H)

Theo đó, trong số 29 bị cáo có 2 bị cáo cùng bị truy tố về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, gồm: Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1979, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội; nơi ở Khu đô thị mới Phú Lương, phường Hà Đông, Hà Nội; cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) và Hoàng Mạnh Hà (sinh năm 1979, trú tại Tòa nhà CT3, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội; cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood).

Bị cáo Đặng Trung Kiên (sinh năm 1988, trú tại Tòa M2, chung cư MIPEC, phường Kiến Hưng, Hà Nội; Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Hồ Sỹ Ý (sinh năm 1988, trú tại thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

2 bị cáo cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Bùi Đinh Thị Dinh (sinh năm 1969, trú tại Tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ) và Bùi Thị Trang (sinh năm 1990, trú tại Tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; nguyên chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ)).

3 bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Môi giới hối lộ”, gồm: Phạm Gia Khải (sinh năm 1971, trú tại Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Hà Nội); Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1977, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đông Bắc A); Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1976, trú tại Khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Bị cáo Phạm Thị Hương (sinh năm 1988, trú tại chung cư MIPEC, phường Kiến Hưng, Hà Nội; nhân viên Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (sinh năm 1981, trú tại Tòa nhà CT3, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội; nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

20 bị cáo còn lại cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Thành lập 9 công ty để sản xuất, buôn bán hàng giả

Theo cáo trạng, từ năm 2019-2025, Vũ Mạnh Cường đã đứng tên và nhờ hoặc giao cho người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động độc lập trên địa bàn Hà Nội để sản xuất, buôn bán các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, trong đó có các sản phẩm sữa.

Trong đó, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood thực hiện việc sản xuất. 7 công ty còn lại có nhiệm vụ nhập sản phẩm từ các công ty sản xuất để bán ra thị trường.

Vũ Mạnh Cường là cổ đông chính tại các công ty sản xuất và có vốn góp tại 7 công ty thương mại nên từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc, được giao phụ trách hành chính và hoạt động công bố sản phẩm tại cơ quan chức năng. Hồ Sỹ Ý được giao phụ trách xây dựng công thức và điều hành sản xuất.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: M.H)

Theo cáo trạng, khi khách hàng có nhu cầu kinh doanh sản phẩm sữa dạng bột, bộ phận kinh doanh tiếp nhận thông tin về chủng loại, thành phần và đối tượng sử dụng sản phẩm.

Sau đó, thông tin được chuyển cho Đặng Trung Kiên và Phạm Thị Hương để thuê người hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục đăng ký công bố hoặc tự công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Sau khi được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm, Phạm Thị Hương chuyển hồ sơ cho Hồ Sỹ Ý để lập lệnh sản xuất.

Căn cứ đơn đặt hàng và nguyên liệu trong kho, Hồ Sỹ Ý lập phiếu đề nghị kiêm xuất nguyên liệu sản phẩm, ghi tên sản phẩm, danh mục và khối lượng từng loại nguyên liệu.

Cáo trạng xác định, trong thời gian từ năm 2021-tháng 4/2025, Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên và Hồ Sỹ Ý đã bàn bạc, thống nhất thay thế một số nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

Cụ thể, chất béo MCT được thay thế bằng hỗn hợp chất Non Dairy Creamer; Axit Linoneic, Axit alpha Linoneic được thay thế bằng chất Omega 369; một số “đơn chất” như Vitamin, khoáng chất, kim loại được thay thế bằng hỗn hợp “đa chất” Vitamin tổng hợp, Vitamin Cuvamix. Đồng thời, một số thành phần nguyên liệu trong quá trình sản xuất các sản phẩm sữa bị giảm hàm lượng.

Theo cáo trạng, việc này dẫn đến sản phẩm không đạt chuẩn theo công bố và không đúng với công thức ghi trên bao bì.

426 mẫu sản phẩm được trưng cầu là hàng giả

Quá trình khám xét nhà máy của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ 426 mẫu sản phẩm. Sau khi trưng cầu giám định, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an ban hành 8 kết luận giám định đối với số mẫu này.

Theo cơ quan tố tụng, 426 mẫu sản phẩm được trưng cầu là hàng giả theo điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ. Các sản phẩm có nhiều thành phần, chỉ tiêu có giá trị hàm lượng nhỏ hơn 70% so với mức công bố và ghi trên nhãn sản phẩm.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021-tháng 4/2025, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã sản xuất hơn 187.000 lon/hộp sữa thuộc 426 mẫu sản phẩm, tương ứng 255 nhãn sản phẩm là hàng giả.

Khoảng 170.000 lon/hộp sữa được bán cho 7 công ty thương mại, với doanh thu hơn 17,9 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng. Sau khi nhập hàng, 7 công ty thương mại đã bán ra thị trường hơn 159.000 lon/hộp, thu hơn 44,2 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 28,4 tỷ đồng.

Giá trị hơn 187.000 lon/hộp của 426 sản phẩm được xác định là hàng giả là hơn 54,3 tỷ đồng, tính theo giá bán ra thị trường. Tổng số tiền thu lợi bất chính của 9 công ty do Vũ Mạnh Cường quản lý là hơn 39,5 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2019-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế, Vũ Mạnh Cường đã trao đổi, thống nhất với các cổ đông; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán bằng phần mềm Misa.

Một hệ thống sổ sách được sử dụng để kê khai, nộp thuế, chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; hệ thống còn lại là sổ sách kế toán nội bộ, theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Theo kết quả điều tra, tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là hơn 1.177,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu kê khai thuế hơn 115,8 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách, không kê khai nộp thuế hơn 1.061 tỷ đồng.

Hành vi này được xác định gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước hơn 106,9 tỷ đồng; số tiền thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 100,5 tỷ đồng.

Ngoài các hành vi trên, theo cáo trạng, Vũ Mạnh Cường còn lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và những người có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn nhằm thực hiện các hành vi trái pháp luật theo yêu cầu.

Mục đích được cáo trạng xác định là tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội.

Khi hành vi vi phạm bị phát hiện, Cường tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.