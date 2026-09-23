Xét xử 29 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 400 lô sữa giả

Trong vụ án, các bị cáo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, bị xét xử về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, bị xét xử về 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa, sáng 23-9. Ảnh: ANH PHÙNG

Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Đưa hối lộ”.

Riêng bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh, cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (trước đây) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà thành lập nhiều công ty, nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, bị cáo Cường cùng các bị cáo thống nhất, chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi sai phạm có hệ thống, từ đăng ký, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa, sáng 23-9. Ảnh: ANH PHÙNG

Từ đó, nhóm bị cáo do Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đứng đầu sản xuất, phân phối và tiêu thụ trên toàn quốc. Cơ quan chức năng xác định, 426 lô sản phẩm sữa có giá trị hơn 54 tỷ đồng, là giả. Các bị cáo thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2019 đến năm 2024, Vũ Mạnh Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế.

Quá trình điều tra xác định, tổng doanh thu thực tế của các công ty do Vũ Mạnh Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỷ đồng và đã bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, bị cáo Vũ Mạnh Cường thông qua các mối quan hệ để móc nối, đưa hối lộ cho lãnh đạo, cán bộ và người có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn, nhằm được tạo điều kiện trái pháp luật trong việc đăng ký hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình trước đây.