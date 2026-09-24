Xét xử 29 bị cáo trong đường dây sản xuất sữa giả

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường bị xét xử về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ”.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng - cựu Phó phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong 26 bị cáo còn lại có bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh - cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ) bị truy tố về tội “nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, khi bị cơ quan chức năng phát hiện sản xuất sữa giả cho người già, bà bầu... Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường tìm cách “chạy án” và bị cựu phó Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) lừa 3,5 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 27/12/2024, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 Bộ Công an) kiểm tra kho hàng và nhà máy sản xuất của 2 công ty đã phát hiện nhiều sai phạm. Lo sợ bị xử lý hình sự, Hà và Cường bàn bạc, tìm mối quan hệ để “chạy án” nhằm chuyển hướng sang xử phạt hành chính. Qua nhiều người môi giới, Hà và Cường kết nối với Bùi Quốc Hưng và được Hưng nhận lời. Quá trình “lo việc”, bị cáo Hưng đã 2 lần nhận tổng 100 triệu đồng và 140.000 USD từ nhiều trung gian. Tất cả đều là tiền mặt, đựng trong túi giấy. Khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệu tập, Hưng đã lén trả lại 100 triệu đồng cho một trung gian, yêu cầu không khai sự việc.

Theo cơ quan điều tra, bị cáo Hưng cầm tiền chi tiêu toàn bộ, không “nhờ vả” ai. Bị cáo Hưng còn quanh co khai nhận 140.000 USD trên ô tô cá nhân nhưng đã làm mất. Căn cứ lời khai của các mắt xích trung gian, kết quả thực nghiệm điều tra và dữ liệu thu thập được, cơ quan tố tụng cho rằng đủ căn cứ buộc tội Bùi Quốc Hưng phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Viện Kiểm sát xác định, năm 2021-2025, nhằm tối đa hóa lợi nhuận, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường chỉ đạo nhân viên cắt thành phần dinh dưỡng, phối trộn sai, thay bằng nguyên liệu giá rẻ. Các vi chất thiết yếu bị cắt giảm để thay bằng các hỗn hợp đa chất Vitamin tổng hợp hoặc Cuvamix. Hàm lượng của nhiều loại nguyên liệu trong quá trình sản xuất thực tế cũng bị cố ý giảm mạnh. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đối với toàn bộ 426 mẫu sản phẩm thu giữ tại nhà máy kết luận 100% mẫu sản phẩm đều là hàng giả, do nhiều chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng cốt lõi đạt hàm lượng thực tế dưới 70% so với mức tiêu chuẩn ghi trên bao bì. Tổng lượng sản phẩm bị làm giả là 187.025 hộp, tương ứng 255 nhãn hiệu sản phẩm, định giá thị trường lên tới 54,3 tỷ đồng. 2 doanh nghiệp cũng bị xác định lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Dẫn đến doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng chỉ được báo cáo thành 115 tỷ đồng, gây thất thoát thuế hơn 100 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, để chuỗi vi phạm có thể diễn ra trong thời gian dài, hai chủ doanh nghiệp có sự thao túng cơ quan quản lý bằng tiền. Mức hối lộ được ấn định 5 - 7 triệu đồng với mỗi hồ sơ công bố sản phẩm.

Trong đó, bị cáo Bùi Thị Trang - cựu chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ) bị cáo buộc nhận tổng cộng 2,48 tỷ đồng, sau đó chuyển cho chi cục trưởng Bùi Đinh Thị Dinh 2,178 tỷ đồng. Bùi Thị Trang giữ lại 302 triệu đồng để giải quyết nhanh 340 hồ sơ của doanh nghiệp sữa giả này.