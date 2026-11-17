Các bị cáo trong đường dây mua bán chất ma tuý.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, vụ án được phát hiện vào cuối tháng 12/2023, khi Công an quận Tân Phú kiểm tra Bùi Đình Quang Hiệp đang điều khiển xe máy trên đường Tân Sơn Nhì, thu giữ 448,88g Ketamine. Từ lời khai của Hiệp và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, khám xét nhiều địa điểm, làm rõ hoạt động của các nhóm mua bán ma túy tại TP.HCM và một số địa bàn liên quan.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng phân công vai trò từ tìm nguồn cung, nhận hàng, cất giấu, chia nhỏ, đóng gói đến vận chuyển và giao ma túy cho khách. Các giao dịch được thực hiện tại nhiều địa điểm, thông qua ứng dụng liên lạc và tài khoản ngân hàng.

Trong đó, Lai Vi Thiệu giữ vai trò quan trọng khi nhận ma túy từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó chỉ đạo Phạm Công Chánh cất giấu, chia nhỏ và giao hàng. Phan Văn Trung được thuê vận chuyển ma túy với tiền công 2 triệu đồng mỗi lần. Đáng chú ý, ngày 21/2/2024, Thiệu nhận 10kg Methamphetamine, 1kg Ketamine và 660g Heroin từ một người tên “Anh 2” để phân phối. Theo cáo trạng, Thiệu thu lợi bất chính 10 triệu đồng, Trung 4 triệu đồng, Chánh 14 triệu đồng.

Ở một nhánh khác, Nguyễn Hữu Truyện mua Ketamine, MDMA và nhiều loại ma túy để bán kiếm lời, thuê Nguyễn Kim Phước nhận hàng, chia nhỏ, đóng gói và giao cho khách. Ngày 23/2/2024, lực lượng chức năng thu giữ gần 7kg Methamphetamine tại nơi ở của Truyện. Tổng khối lượng Methamphetamine mà Truyện và Phước phải chịu trách nhiệm lên đến 9,995kg. Truyện thu lợi bất chính 400 triệu đồng, Phước 30 triệu đồng.

Một nhóm khác gồm Lê Thanh Tú, Lê Thị Thanh Hà và Nguyễn Bá Khôi cũng tham gia mua bán ma túy với số lượng lớn. Ngày 21/2/2024, Tú mua 11kg Ketamine, 6kg Methamphetamine và 3,3kg Heroin. Khôi nhận hàng, đưa về cất giấu để bán lại; Hà sử dụng Telegram liên lạc với nguồn cung và ghi chép giao dịch. Ma túy được phân phối cho nhiều người, trong đó Bùi Văn Sơn bị xác định đã mua từ Tú 3kg Ketamine, 2kg Methamphetamine và 660g Heroin để bán lại.

Ngoài ra, Nguyễn Hữu Phúc tham gia mua bán MDMA, Ketamine và tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều đối tượng khác như Huỳnh Tấn Thiện, Trương Văn Đức, Đặng Thị Mai Thy, Trần Thế Trường, Nguyễn Quang Hiển... tham gia nhận, cất giấu, vận chuyển và giao ma túy. Khi bị kiểm tra, một số đối tượng tìm cách phi tang tang vật bằng cách vứt ma túy xuống bồn cầu.

Theo cáo trạng, khối lượng ma túy các bị cáo phải chịu trách nhiệm đặc biệt lớn. Trong đó, Lê Thanh Tú liên quan đến 6kg Methamphetamine, 11kg Ketamine và 3,3kg Heroin; Lai Vi Thiệu liên quan đến 11kg Methamphetamine, 1kg Ketamine và 660g Heroin; Nguyễn Hữu Truyện và Nguyễn Kim Phước cùng chịu trách nhiệm về 9,995kg Methamphetamine. Bùi Văn Sơn liên quan đến 2kg Methamphetamine, 3kg Ketamine và 660g Heroin.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng còn phát hiện súng và nhiều viên đạn tại nơi ở của một số đối tượng. Hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng được tách ra xử lý trong vụ án khác.

Đối với Phạm Công Chánh, do đã tử vong tại Bệnh viện Trưng Vương ngày 9/1/2025 vì viêm đa tạng, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra bị can theo quy định. Một số đối tượng liên quan chưa xác định được lai lịch đang tiếp tục được xác minh.

VKSND TP.HCM truy tố các bị cáo về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”, tùy theo hành vi và vai trò của từng người.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.