Xét xử 21 bị cáo trong vụ hỗn chiến ở Cần Thơ

Quang cảnh phiên tòa.

21 bị cáo hầu tòa

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: C.Q.Đ. (SN 2008), Nguyễn Nhật Hào (SN 2006), Nguyễn Đức Phú (SN 2004), Trần Trung Nhựt (SN 2004), Huỳnh Hoàng Hân (SN 2003), Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 2005), Nguyễn Hoàng Thiện (SN 2003), Nguyễn Thanh Nhân (SN 2007), Huỳnh Gia Huy (SN 2006).

N.M.T. (SN 2006), Đ.P.V. (SN 2008), V.H.P. (SN 2008), Lý Tuấn Kiệt (SN 2006), Trần Thiện Nhân (SN 2003), Trần Trọng Phúc (SN 2005), Nguyễn Sơn Tùng (SN 2002), Trần Hồ Tuấn Vi (SN 2006), Võ Thanh Sang (SN 2005), Bùi Nhật Quang (SN 2002), Kim Tuấn Em (SN 2002) và Phạm Ngọc Hải (SN 2007).

Theo cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên. Khoảng 13 giờ ngày 30/9/2024, C.Q.Đ. điều khiển xe máy chở Võ Thế Anh chạy ngang quán cà phê Quán gần chợ Cái Cồn thì gặp Lý Tuấn Kiệt chở Trần Thiện Nhân. Giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, thách thức đánh nhau.

Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, những người liên quan tiếp tục nhắn tin, gọi điện và tập hợp thêm nhiều người. Từ một mâu thuẫn ban đầu, hai bên dần lôi kéo bạn bè, chuẩn bị dao tự chế, kiếm, chai bia cùng nhiều phương tiện để đi tìm nhóm đối phương.

Tối cùng ngày, nhiều thanh niên điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường để tìm nhau. Quá trình di chuyển, các nhóm mang theo nhiều loại hung khí, rượt đuổi, ném chai bia và xảy ra xô xát.

Khi nhóm của Đạo đến khu vực cầu Cái Cau, hai bên gặp nhau. Quá trình hỗn chiến, nhiều người sử dụng hung khí tấn công đối phương. Trần Thiện Nhân bị thương và được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định Nhân có tỷ lệ tổn thương cơ thể 69%.

HĐXX nhận định, việc các bị cáo tụ tập thành nhiều nhóm, mang theo hung khí, điều khiển nhiều xe máy di chuyển trên đường rồi rượt đuổi, đánh nhau đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Đông đảo người thân của các bị cáo có mặt tại TAND khu vực 10 - Cần Thơ theo dõi phiên tòa.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt 12 bị cáo phạm cả hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Nguyễn Nhật Hào 12 năm 6 tháng tù; Trần Trung Nhựt 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đức Phú 9 năm 6 tháng tù; C.Q.Đ. 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Thiện và Huỳnh Gia Huy cùng 7 năm tù;

Nguyễn Thanh Nhân và N.M.T. cùng 5 năm 6 tháng tù; Huỳnh Hoàng Hân 5 năm 4 tháng tù; Nguyễn Trần Anh Tuấn 5 năm 2 tháng tù; Đ.P.V. và V.H.P. cùng 4 năm 1 tháng tù.

Đối với 9 bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, HĐXX tuyên phạt Lý Tuấn Kiệt 3 năm 9 tháng tù; Trần Thiện Nhân 3 năm tù; Kim Tuấn Em 2 năm 3 tháng tù; Trần Trọng Phúc, Nguyễn Sơn Tùng, Trần Hồ Tuấn Vĩ và Võ Thanh Sang cùng 2 năm 2 tháng tù; Bùi Nhật Quang 1 năm 3 tháng tù; Phạm Ngọc Hải 1 năm 6 tháng tù.

Xử lý phù hợp đối với người chưa thành niên phạm tội

Vụ án một lần nữa cho thấy thực trạng đáng quan tâm khi một bộ phận thanh, thiếu niên lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Đáng nói, nguyên nhân của nhiều vụ việc không bắt đầu từ những xung đột lớn mà có thể chỉ là lời qua tiếng lại, va chạm trong sinh hoạt hoặc những câu thách thức trên mạng xã hội.

Trong số 21 bị cáo được đưa ra xét xử có những bị cáo chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội. Đối với các trường hợp này, HĐXX xem xét việc áp dụng các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên, trên cơ sở độ tuổi, khả năng nhận thức, vai trò, tính chất, mức độ hành vi và các tình tiết cụ thể của từng bị cáo.

Hội đồng xét xử.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Trương Thái Ngọc cho biết, việc xử lý người chưa thành niên phạm tội không chỉ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn đặc biệt chú trọng mục đích giáo dục, giúp các em nhận thức được sai phạm, sửa chữa lỗi lầm và có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Thẩm phán Trương Thái Ngọc, thực tiễn xét xử những vụ án có người chưa thành niên tham gia cũng cho thấy sự cần thiết phải tăng cường phòng ngừa từ sớm, nhất là trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn cho thanh, thiếu niên, tránh để những xích mích nhỏ bị đẩy thành hành vi bạo lực và dẫn đến hậu quả pháp lý đáng tiếc.

Cùng với công tác xét xử, TAND khu vực 10 - Cần Thơ thời gian qua đã chú trọng đưa pháp luật đến gần học sinh. Mới đây, đơn vị tổ chức phiên tòa giả định tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Kế Sách với hơn 260 học sinh tham dự, tập trung tuyên truyền về các hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”. Thông qua tình huống gần với thực tế, học sinh được tiếp cận trực quan quá trình từ khi phát sinh mâu thuẫn, thực hiện hành vi đến hậu quả pháp lý phải đối diện.

Một lời thách thức, một lần tham gia theo lời rủ rê của bạn bè hay việc mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng hậu quả để lại có thể kéo dài. Ngăn bạo lực trong thanh, thiếu niên vì thế không thể chỉ bắt đầu khi một vụ án được đưa ra xét xử, mà cần bắt đầu từ việc giúp người trẻ biết kiềm chế, biết cách giải quyết mâu thuẫn và hiểu giới hạn mà pháp luật không cho phép vượt qua.