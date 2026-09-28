Xét xử 2 cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương và hàng loạt bác sĩ

Hôm nay 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 65 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan tại Hà Nội, Thanh Hóa.

Trong số này, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (SN 1978) bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, có 63 bị cáo khác, từng là bác sĩ, kiểm sát viên hầu tòa về các hành vi đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án; đánh bạc; lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Bị cáo Trần Văn Trường (SN 1973) và Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu), đều là cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Dương Văn Lương (SN 1962), cựu Phó Viện trưởng, cùng 45 bị cáo khác từng là cán bộ, lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các hành vi đưa/nhận/môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc đánh bạc.

Một số cựu điều tra viên, công an, kiểm sát viên bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ“do giúp vợ chồng Mai Anh “chạy” kết quả giám định tâm thần cho đàn em của họ.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Mai Anh là người có 7 tiền án, tiền sự. Chồng Mai Anh là Lê Văn Đông cũng có đến với 13 tiền án, tiền sự.

Vụ án bắt đầu hồi 23h45 ngày 7/6/2025, tại khu vực trạm dịch vụ ở biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng.

Trong số này có Trần Quốc An, nhân viên khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Văn Đông tang vật là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, có 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa điều trị bắt buộc nam của Viện pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng khách sạn với vợ chồng Đông và Mai Anh.

Khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Mai Anh đều thu được ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông cùng đồng phạm lợi dụng việc này để cố tình giả các triệu chứng lâm sàng như: Tuyệt thực, la hét, tự gây thương tích, không ngủ, đập phá, nói nhảm, ảo tưởng... để được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định.

Từ đó, các bị cáo được áp dụng biện pháp chữa bệnh để trì hoãn việc thi hành án và để được trừ thời gian chữa bệnh bắt buộc vào thời gian thi hành án phạt tù hoặc tìm cách bỏ trốn để tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị cáo còn sử dụng chính địa điểm nơi chữa bệnh bắt buộc tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để làm nơi thực hiện các hành vi phạm tội và che giấu hành vi vi phạm với cơ quan chức năng. Việc này thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt trong quá trình phạm tội.

Cơ quan điều tra cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Mai Anh, Lê Văn Đông cùng nhiều đối tượng khác đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng vẫn sinh hoạt, đi lại như bình thường, trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc và phạm tội mới, thậm chí rủ các bác sĩ cùng sử dụng trái phép ma túy trên bãi biển.

Điều tra xác định từ năm 2021, Nguyễn Thị Mai Anh đã nhiều lần tổ chức và chi trả kinh phí cho cán bộ, nhân viên thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương nghỉ dưỡng .

Do được nhóm bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện cấp cho “kim bài” là giấy chứng nhận tâm thần, Nguyễn Thị Mai Anh dù nhiều lần bị khởi tố, bắt giam về các tội phạm khác nhau nhưng không ăn năn hối cải mà tiếp tục thực hiện nhiều các hành vi vi phạm pháp luật.

Ở hành vi đưa hối lộ, điều tra xác định trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thân Trung ương, Mai Anh hối lộ cho cán bộ, nhân viên tại đây theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ hoặc tổ chức đi du lịch.

Việc hối lộ cũng diễn ra mỗi khi Mai Anh cùng đàn em muốn ra ngoài, các đối tượng chữa bệnh khác muốn ra ngoài bệnh viện.

Thậm chí đối tượng còn chi tiền để được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, 2 người giúp việc vào ở chung trong Viện pháp y. Tổng số, Mai Anh bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng, chưa kể các quà tặng khác của đối tượng cho người có chức vụ, quyền hạn.

Ở hành vi môi giới hối lộ, điều tra cáo buộc Mai Anh nhận tiền của nhiều trường hợp khác, chuyển cho bác sĩ để họ làm sai lệch kết quả giám định, biến người bình thường thành “tâm thần”. Tổng số, đối tượng môi giới hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng và hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng từ việc này.