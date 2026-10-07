Xét xử 188 bi cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm từ ngày 26/10

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Trần Nam Hà, Chánh Tòa thuộc TAND TP Hà Nội, được phân công làm Chủ tọa phiên tòa.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là 2 Kiểm sát viên thuộc Phòng 2, VKSND TP Hà Nội: Kiểm sát viên Đào Việt Dũng, Phó trưởng Phòng 2, và Kiểm sát viên Nguyễn Hương Giang.

Đáng chú ý, có hơn 200 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Phó Đức Nam thời điểm bị khởi tố.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, trong số 188 bị cáo, Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; thời điểm phạm tội là cán bộ Công an Cục B05 - Bộ Công an) cùng bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và “Rửa tiền”, quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án, có 177 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh; mợ của Phó Đức Nam) bị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”, quy định tại Điều 324 và Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng); Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam); Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu (SN 1969, mẹ đẻ của Phó Đức Nam) cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Lập hệ thống sàn giao dịch ngoại hối để lừa đảo

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 - những ứng dụng được sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình thời điểm bị khởi tố.

Các trang web này được đặt tên tiếng Anh tương tự tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Theo cáo trạng, bản chất các trang web đều được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web này thực chất giao dịch với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để tổ chức hoạt động, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch.

Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền đầu tư của những người bị hại.

Phó Đức Nam còn thuê văn phòng tại một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận khác nhau. Theo cáo trạng, các bộ phận này thực hiện những hoạt động độc lập nhưng bổ trợ cho nhau, hình thành một hệ thống phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện kiểm sát xác định Phó Đức Nam chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng

VKSND TP Hà Nội xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Phó Đức Nam sử dụng một phần số tiền này để đầu tư, tích lũy tài sản và hợp pháp hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Cụ thể, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã sử dụng hơn 560 tỉ đồng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ. Trong đó, bị cáo sử dụng 378 tỉ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỉ đồng mua vàng; 41 tỉ đồng mua 1.720.500 USD và 1 tỉ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

VKSND TP Hà Nội đánh giá, hành vi của Phó Đức Nam đã cấu thành tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của 188 bị cáo sẽ được xem xét, làm rõ tại phiên tòa dự kiến bắt đầu từ ngày 26/10.