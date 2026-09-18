Xét tuyển đại học từ năm 2027 sẽ bỏ điểm cộng IELTS?

Đề xuất bỏ điểm cộng với chứng chỉ IELTS

Mới đây, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tuyển sinh và đào tạo đại học.

Theo dự thảo, dự kiến từ năm 2027 sẽ chỉ còn điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách. Các trường không được sử dụng điểm cộng do mình tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.

Bộ GD&ĐT cho biết, việc không sử dụng điểm cộng riêng cho chứng chỉ nhằm hạn chế những bất bình đẳng có thể phát sinh trong tuyển sinh.

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, điểm cộng tối đa với một thí sinh xét tuyển đại học là 3 điểm (tương đương 10% của thang điểm 30), mỗi loại điểm cộng thành phần tối đa 1,5 điểm.

Những điểm cộng bao gồm: Điểm thưởng với giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng (tối đa 3 điểm); điểm xét thưởng với nhóm có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt (tối đa 1,5); điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế (tối đa 1,5).

Tuyển sinh đại học năm 2026, cả nước chỉ có 5 thủ khoa đạt 30/30 điểm tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên nhờ các loại điểm cộng, tại các trường vẫn ghi nhận hàng trăm thí sinh có điểm xét tuyển đạt tuyệt đối, thậm chí cao hơn.

Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ điểm cộng với chứng chỉ IELTS. Ảnh minh họa: TL

Liên quan đến đề xuất bỏ điểm cộng với chứng chỉ IELTS, trên VTC News, GS Nguyễn Tiến Thảo (Vụ trưởng Giáo dục đại học) cho biết, việc không sử dụng điểm cộng riêng cho chứng chỉ nhằm hạn chế những bất bình đẳng có thể phát sinh trong tuyển sinh.

Thứ nhất, cơ hội tiếp cận chứng chỉ, kỳ thi hoặc hoạt động được cộng điểm khác nhau theo điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả.

Thứ hai, với IELTS, vấn đề còn nằm ở cách các trường đang sử dụng chứng chỉ này. Cùng một loại chứng chỉ nhưng mức quy đổi, mức cộng và tổ hợp áp dụng có thể khác nhau giữa các trường.

Thứ ba, là một năng lực cũng có thể được ghi nhận hai lần: vừa trở thành thành phần trong điểm xét tuyển, vừa được cộng thêm điểm. Điều này có thể làm sai lệch thứ tự thí sinh trong quá trình xét tuyển.

Thứ tư, ở nhóm điểm cao, chỉ một phần điểm cộng nhỏ cũng có thể thay đổi kết quả trúng tuyển, dù chưa chứng minh được mức điểm đó phản ánh tốt hơn khả năng học tập của chương trình.

IELTS vẫn có thể được quy đổi xét tuyển

Theo Bộ GD&ĐT, dự kiến bỏ điểm cộng không đồng nghĩa IELTS không còn được sử dụng trong tuyển sinh đại học.

Trên Báo Lao động, ông Nguyễn Tiến Thảo thông tin, thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi chứng chỉ vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai. Ngoài ra, chứng chỉ có thể được sử dụng để chứng minh yêu cầu đầu vào đối với những chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ.

"Khi đó, chứng chỉ được sử dụng như một minh chứng năng lực có liên quan trực tiếp, thay vì trở thành một khoản điểm cộng ngoài thang đo. Nguyên tắc là một năng lực được ghi nhận một lần, theo cùng quy tắc đối với mọi thí sinh", ông Thảo nhấn mạnh.