Xét tuyển đại học: Khi lợi thế không còn nằm ở điểm cộng

Học sinh tìm hiểu các thông tin về tuyển sinh và xét tuyển đại học năm 2027.

Theo quy định tuyển sinh hiện hành, ngoài điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng, học sinh có thể được hưởng các loại điểm cộng do từng trường đại học quy định. Trong đó, điểm cộng cho học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia tối đa 3 điểm; điểm xét thưởng cho thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt và điểm khuyến khích đối với chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế tối đa 1,5 điểm. Tổng các loại điểm cộng không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển, tương đương tối đa 3 điểm trên thang điểm 30.

Học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La nghiên cứu khoa học.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả nước có 5 thí sinh đạt 30/30 điểm ở tổ hợp ba môn thi. Tuy nhiên, nhiều trường đại học vẫn ghi nhận hàng trăm thí sinh có điểm xét tuyển tối đa hoặc cao hơn điểm gốc nhờ được cộng thêm điểm theo các chính sách riêng của trường. Thực tế, khi điểm chuẩn ở nhiều ngành đào tạo ở mức cao, chênh lệch chỉ 1 điểm cộng cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả xét tuyển. Việc đề xuất điều chỉnh chính sách điểm cộng vì vậy đang được quan tâm, trong bối cảnh các trường đại học hướng tới việc đánh giá thí sinh dựa trên kết quả học tập, năng lực và quá trình rèn luyện.

Học sinh đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý trao đổi bài sau giờ học.

Toàn tỉnh hiện có 56 trường phổ thông, giáo dục thường xuyên với khoảng 48.000 học sinh. Những năm qua, các trường THPT trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng duy trì công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, khuyến khích học sinh nâng cao năng lực ngoại ngữ và tham gia các kỳ thi, sân chơi học thuật. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 40 học sinh đạt giải (tăng 6 giải so với năm học trước). Hơn 3.000 học sinh cấp THCS, THPT đạt giải tại các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; các cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật, Robotics,... Bên cạnh đó, nhiều học sinh THPT đã chủ động đầu tư học và thi các chứng chỉ quốc tế, như: SAT, IELTS hay tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực nhằm có thêm điểm ưu tiên để cạnh tranh vào các trường tốp đầu.

Năm học này, Trường THPT Chuyên Sơn La có 9 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia với 90 học sinh. Bên cạnh đó, toàn trường có hơn 40 học sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 7.0 trở lên. Trước những thông tin điều chỉnh về điểm cộng ưu tiên trong xét tuyển đại học, đa số giáo viên, học sinh nhà trường đều bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ. Song cũng có những ý kiến cho rằng việc điều chỉnh cần có lộ trình phù hợp, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học, nhất là đối với những học sinh đã dành 1-2 năm đầu tư ôn luyện, tích lũy chứng chỉ để chuẩn bị cho các phương án xét tuyển.

Giờ học của học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La.

Chủ động cập nhật những điểm mới trong tuyển sinh, giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh tăng cường tư vấn, định hướng, giúp học sinh giữ vững tâm lý và xác định đúng mục tiêu học tập. Các nhà trường tiếp tục khuyến khích học sinh tích lũy kiến thức, nâng cao năng lực ngoại ngữ, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và rèn luyện kỹ năng cần thiết, chủ động thích ứng với những thay đổi trong tuyển sinh đại học.

Dự kiến trong tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh đại học. Trong bối cảnh chính sách còn có thể tiếp tục được điều chỉnh, việc học tập, tích lũy tri thức, rèn luyện ngoại ngữ, tư duy và năng lực tự học vẫn là nền tảng quan trọng để học sinh chuẩn bị cho chặng đường phía trước. Sự đồng hành, định hướng kịp thời của nhà trường và gia đình sẽ giúp các em vững tâm lý, chủ động thích ứng và tự tin trước ngưỡng cửa đại học.