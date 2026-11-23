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Cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT.

Trong đó, giáo viên phải đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (bao gồm cả thời gian giữ hạng tương đương) theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Ngoài ra, giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thời gian được tính vào thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT.

Trong đó, có thời gian chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và hạng IV (mã số V.07.03.09).