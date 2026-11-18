Ảnh minh họa: AI

Nhiều thành tích trong quá trình công tác

Cô Nguyễn Thị Anh Thư, giáo viên Trường THCS Trung Hòa (Hà Nội), cho biết nhà trường có 3 chỉ tiêu xét thăng hạng, gồm 1 chỉ tiêu dành cho viên chức quản lý và 2 chỉ tiêu dành cho giáo viên.

Đối với nhóm giáo viên, nhà trường lựa chọn 3 hồ sơ để gửi tham gia xét thăng hạng. Tại cuộc họp xét, Hội đồng xét thăng hạng của trường xếp hồ sơ cô Thư ở vị trí thứ nhất. Theo bảng kê thành tích do cô Thư cung cấp, trong quá trình công tác, nữ giáo viên đđạt nhiều giải thưởng, danh hiệu và hình thức khen thưởng ở các cấp.

Ở cấp thành phố, cô đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Hóa học, danh hiệu giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, có sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố và được Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen.

Ở cấp quận, cô có danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, thành tích sáng kiến sáng tạo tiêu biểu, Giấy khen về thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của UBND quận và Quận đoàn.

Ngoài ra, cô còn đạt giải Ba cuộc thi bài giảng E-learning, có Giấy khen "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ở cấp phường, nữ giáo viên được tặng Giấy khen gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao tặng cô Nguyễn Thị Anh Thư vì đạt giải Nhất môn Hóa học tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2018-2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đáng chú ý, cô Thư cho biết đã giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III hơn 10 năm, đến nay gần 11 năm. Trong khoảng thời gian này, nữ giáo viên đã tích lũy nhiều thành tích trong giảng dạy, công tác Đội và các phong trào thi đua.

Với quá trình công tác cùng những thành tích đã đạt được, cô Thư đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ xét thăng hạng năm 2026, nhất là khi hồ sơ của mình được nhà trường xếp thứ nhất trong số 3 giáo viên được đề xuất.

Thế nhưng, khi kết quả xét thăng hạng được công bố, hai giáo viên xếp thứ hai và thứ ba đều trúng tuyển, còn cô Thư không trúng tuyển. "Khi có kết quả, tôi rất bất ngờ. Bởi rõ ràng tôi có những thành tích như vậy, được nhà trường xếp thứ nhất nhưng cuối cùng lại không trúng tuyển", cô Thư chia sẻ.

Theo nữ giáo viên, hai đồng nghiệp trúng tuyển chủ yếu có thành tích cấp quận, trong khi bản thân có nhiều thành tích cấp thành phố. Điều khiến cô Thư băn khoăn không chỉ là kết quả không trúng tuyển, mà còn là việc những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác được đánh giá như thế nào khi xác định thứ tự ưu tiên.

Cô Thư cho biết, sau khi có kết quả, cô đã liên hệ tìm hiểu nguyên nhân. Trong quá trình trao đổi trực tiếp, yếu tố tuổi đời được đề cập khi giải thích về kết quả xét thăng hạng. Nữ giáo viên thừa nhận mình ít tuổi hơn hai đồng nghiệp trúng tuyển vài năm, thời gian công tác cũng ít hơn một số tháng. Tuy nhiên, cô cho rằng thành tích nghề nghiệp phải được xem xét trước khi áp dụng các tiêu chí ưu tiên tiếp theo.

"Tuổi đời thì tôi thấp hơn, tuổi nghề cũng thấp hơn vài tháng. Thế nhưng, tiêu chí về tuổi đời và thời gian công tác phải xếp sau tiêu chí thành tích. Khi thành tích ngang nhau thì mới xét đến những thứ tự ưu tiên đó", cô Thư bày tỏ.

Quy định ưu tiên thành tích trước tuổi đời

Những băn khoăn của cô Nguyễn Thị Anh Thư có cơ sở để được xem xét, giải đáp từ chính các quy định về thứ tự ưu tiên trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 tại Hà Nội.

Tại Công văn số 8591/SNV-TDĐT ngày 9/11/2026 về việc thông tin, làm rõ một số nội dung liên quan đến kỳ xét thăng hạng, Sở Nội vụ Hà Nội đã hướng dẫn thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển khi số người đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhiều hơn chỉ tiêu được phê duyệt.

Theo đó, các tiêu chí được xem xét lần lượt gồm: Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận; viên chức là nữ; viên chức là người dân tộc thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn, tính theo ngày, tháng, năm sinh; và viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.

Đáng chú ý, văn bản xác định tiêu chí tiếp theo chỉ được xem xét khi tiêu chí liền trước chưa xác định được người trúng tuyển; không thực hiện cộng điểm giữa các tiêu chí. Như vậy, thành tích trong hoạt động nghề nghiệp được đặt ở vị trí đầu tiên trong thứ tự ưu tiên. Trong khi đó, tuổi đời đứng ở vị trí thứ tư, sau tiêu chí thành tích, giới tính và dân tộc.

Đối chiếu với trường hợp cô Thư, câu hỏi đặt ra là giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp thành phố môn Hóa học cùng những thành tích khác của cô đã được đánh giá và xác định mức ưu tiên như thế nào.

Đặc biệt, việc cô có nhiều thành tích cấp thành phố, được nhà trường xếp thứ nhất nhưng lại không trúng tuyển, trong khi hai giáo viên xếp sau được lựa chọn, cần có sự giải thích cụ thể về căn cứ đánh giá và thứ tự ưu tiên.

Cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ những thành tích của cô Thư đã được ghi nhận như thế nào trong quá trình thẩm định; thành tích của hai giáo viên trúng tuyển được xác định ở mức ưu tiên nào và căn cứ nào dẫn đến kết quả cuối cùng.

Một vấn đề đáng chú ý khác là yếu tố tuổi đời được đề cập trong quá trình cô Thư tìm hiểu nguyên nhân không trúng tuyển. Nếu đây là tiêu chí được sử dụng để xác định kết quả, cần làm rõ việc xem xét các tiêu chí ưu tiên đứng trước đã được thực hiện như thế nào. Bởi theo chính hướng dẫn của Sở Nội vụ, thứ tự ưu tiên phải được xem xét lần lượt, trong đó thành tích nghề nghiệp được đặt lên trước tuổi đời.

Cần làm rõ căn cứ xét duyệt, bảo đảm quyền lợi giáo viên

Việc được nhà trường xếp thứ nhất trong danh sách đề xuất và kết quả xét thăng hạng cuối cùng là hai khâu khác nhau. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa thứ tự đề xuất tại trường và kết quả trúng tuyển cần được lý giải bằng những căn cứ rõ ràng, có thể kiểm chứng.

Đối với trường hợp cô Nguyễn Thị Anh Thư, điều nữ giáo viên mong muốn là được giải thích cụ thể về cách đánh giá các thành tích đã kê khai, cũng như căn cứ xác định thứ tự ưu tiên giữa các hồ sơ.

Theo cô Thư, bản thân đã gửi kiến nghị và đang chờ câu trả lời chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp không chỉ liên quan đến quyền lợi về nghề nghiệp, chế độ, chính sách mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, cống hiến của giáo viên.

Vì vậy, việc rà soát và trả lời những kiến nghị bằng căn cứ cụ thể là cần thiết, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan trong quá trình xét duyệt. Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.