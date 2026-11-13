Xét thăng hạng chức danh nhà giáo trong tháng 11 và 12-2026

Một tiết học của thầy và trò Trường THPT An Lạc (phường An Lạc, TPHCM). Ảnh minh họa

Theo Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh nhà giáo, việc tổ chức xét thăng hạng nhằm đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh cao hơn chức danh hiện giữ; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong tình hình mới.

Đối tượng được tham gia xét thăng hạng chức danh nhà giáo năm 2026 gồm: giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng (trực thuộc UBND TPHCM) công lập dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I.

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau: xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp; đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng; yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu...

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã rà soát số lượng, cơ cấu chức danh nhà giáo hiện có trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, đối với UBND xã/phường/đặc khu, bậc mầm non có 202 người hạng I và tương đương, 3.983 người hạng II và tương đương, 12.198 người hạng III và tương đương. Bậc tiểu học có 329 người hạng I và tương đương, 12.372 người hạng II và tương đương, 19.318 người hạng III và tương đương. Cấp THCS có 240 người hạng I và tương đương, 12.676 người hạng II và tương đương, 13.514 người hạng III và tương đương. Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM, bậc mầm non không có hạng I và tương đương, 75 người hạng II và tương đương, 175 người hạng III và tương đương. Bậc tiểu học không có hạng I và tương đương, 103 người hạng II và tương đương, 211 người hạng III và tương đương. Cấp THCS không có hạng I và tương đương, 154 người hạng II và tương đương, 180 người hạng III và tương đương. Cấp THPT có 16 người hạng I và tương đương, 849 người hạng II và tương đương, 13.001 người hạng III và tương đương.