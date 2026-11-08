Xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang đúng quy định

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh quan tâm tiếp tục triển khai việc xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục phổ biến, tuyên truyền quy định về xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang đến công chức, viên chức, hội viên, người lao động và Nhân dân. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh phối hợp hướng dẫn hội viên kê khai, lập hồ sơ, đề nghị xác nhận quá trình công tác trong các đơn vị thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc; tham gia xác nhận, chứng thực quá trình công tác của thanh niên xung phong khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chủ tịch UBND cấp xã rà soát, thẩm định kỹ hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng huy chương, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định; ưu tiên thẩm định, trình kịp thời các trường hợp liệt sĩ là thanh niên xung phong, có giấy tờ minh chứng đầy đủ, bảo đảm tính pháp lý. Đối với các trường hợp kê khai chưa rõ ràng cần xác minh, chủ tịch UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ các điều kiện, tiêu chuẩn để bảo đảm quyền lợi cho cá nhân đề nghị khen thưởng theo quy định. Các trường hợp đã rà soát kỹ nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục hoặc không đủ căn cứ xét khen thưởng theo quy định phải trả lời bằng văn bản cho cá nhân hoặc thân nhân của thanh niên xung phong và nêu rõ lý do. Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra, giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xét tặng, truy tặng huy chương. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về thủ tục, nội dung hồ sơ xét tặng, truy tặng huy chương trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nội vụ phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn xét tặng, truy tặng huy chương; tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng Huy chương, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.