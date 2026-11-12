Xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm ung thư vú và dự đoán nguy cơ tái phát

Tầm soát ung thư vú cho bệnh nhân. (Nguồn: CBS News)

Ngày 11/11, Viện Khoa học Weizmann của Israel cho biết một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã phát triển một phương pháp xét nghiệm máu có khả năng phát hiện ung thư vú ở giai đoạn đầu, đồng thời hỗ trợ dự đoán nguy cơ tái phát sau khi điều trị.

Kết quả nghiên cứu trên, được công bố trên tạp chí Nature, có thể mở đường cho các phương pháp phát hiện ung thư hiệu quả hơn cũng như cải thiện công tác chăm sóc, theo dõi bệnh nhân sau điều trị.

Phương pháp này phát hiện những dấu vết cực nhỏ của tế bào ung thư trong máu thông qua việc phân tích các chỉ dấu hóa học phản ánh hoạt động của chúng. Trong các thử nghiệm trên những phụ nữ mắc ung thư vú và những người khỏe mạnh, phương pháp này đã xác định được ung thư vú giai đoạn đầu với độ chính xác lên tới 95%.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện một nhóm nhỏ các tế bào đặc biệt nguy hiểm bên trong các khối u, ngay cả khi bệnh ung thư đó có vẻ tương đối lành tính. Những tế bào này có thể sống sót sau quá trình điều trị và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ung thư tái phát.

Bằng cách phát hiện các chỉ dấu đặc thù liên quan đến nhóm tế bào này, phương pháp xét nghiệm trên có thể dự đoán nguy cơ ung thư tái phát với độ chính xác 81%. Theo các nhà nghiên cứu, công nghệ này có thể hỗ trợ bác sỹ xác định những bệnh nhân có nguy cơ cao hơn, từ đó lựa chọn các phương pháp điều trị phù hợp hơn./.