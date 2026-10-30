Xét nghiệm HIV có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí xét nghiệm HIV không?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS vẫn là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Câu trả lời là: Có

Theo quy định hiện hành, quỹ BHYT có chi trả chi phí xét nghiệm HIV nhưng việc thanh toán sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể:

- Trường hợp được BHYT chi trả: Quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh phải thực hiện xét nghiệm theo chỉ định chuyên môn trong quá trình khám chữa bệnh, phụ nữ mang thai thực hiện xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong chăm sóc thai sản, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng được chỉ định xét nghiệm nhằm phục vụ công tác điều trị y tế.

- Trường hợp không được BHYT chi trả: Quỹ BHYT sẽ không thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với các trường hợp người dân tự nguyện đi xét nghiệm không theo chỉ định của bác sĩ, xét nghiệm theo yêu cầu cá nhân, xét nghiệm để phục vụ mục đích tuyển dụng, đi học, đi làm, xuất cảnh.

BHYT có chi trả chi phí xét nghiệm HIV nhưng sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp. Ảnh: AI

Quỹ BHYT chi trả những dịch vụ y tế nào liên quan đến HIV/AIDS?

Đối với người nhiễm HIV có tham gia BHYT, quỹ BHYT sẽ hỗ trợ chi trả nhiều danh mục dịch vụ y tế quan trọng trong phạm vi quyền lợi được hưởng, bao gồm:

- Thuốc điều trị kháng HIV (thuốc ARV): Quỹ BHYT chi trả chi phí thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT theo quy định.

- Xét nghiệm theo dõi điều trị: Bảo hiểm hỗ trợ thanh toán các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết phục vụ quá trình điều trị như xét nghiệm tải lượng virus HIV, xét nghiệm đếm tế bào CD4 và các xét nghiệm thông thường khác.

- Khám bệnh và điều trị nhiễm trùng cơ hội: BHYT chi trả chi phí khám bệnh, tiền giường nằm viện và các loại thuốc điều trị những bệnh nhiễm trùng cơ hội do HIV gây ra.

- Điều trị dự phòng cho trẻ em: Quỹ BHYT hỗ trợ chi phí thuốc ARV và các dịch vụ y tế điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV.

- Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm: Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí điều trị dự phòng bằng thuốc ARV cho người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hoặc tai nạn sinh hoạt theo đúng chỉ định y tế.