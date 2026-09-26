Xét nghiệm ADN khi mang thai có cần nhịn ăn không?

Câu trả lời là không cần nhịn ăn, mẹ có thể ăn uống bình thường trước khi lấy mẫu. Vậy trước khi xét nghiệm nên ăn gì, kiêng gì và có những lưu ý nào khác? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Có cần nhịn ăn trước khi xét nghiệm ADN thai nhi không?

Mẹ bầu không cần nhịn ăn trước khi xét nghiệm ADN thai nhi. Thay vào đó, mẹ vẫn có thể ăn uống bình thường trước khi lấy mẫu.

Nguyên nhân là xét nghiệm ADN tập trung phân tích các đoạn ADN tự do của thai nhi có trong máu mẹ. Cấu trúc ADN không bị thay đổi bởi thức ăn hay đồ uống mà mẹ sử dụng trước khi lấy mẫu. Thức ăn sau khi tiêu hóa hoặc những thay đổi về đường, mỡ trong máu sau bữa ăn không ảnh hưởng đến kết quả phân tích ADN.

Vì vậy, khi thực hiện xét nghiệm ADN khi mang thai, mẹ bầu không cần cố gắng nhịn đói nếu cơ sở xét nghiệm không có yêu cầu đặc biệt. Ngược lại, ăn uống đầy đủ và uống đủ nước giúp mẹ duy trì thể trạng ổn định, hạn chế cảm giác mệt hoặc choáng trong quá trình lấy máu.

Mẹ bầu không cần nhịn ăn trước khi làm xét nghiệm ADN thai nhi.

2. Nên ăn gì trước khi xét nghiệm ADN thai nhi?

Dù không phải nhịn ăn, mẹ bầu vẫn nên chú ý đến chế độ ăn uống trước buổi lấy mẫu để cơ thể ở trạng thái thoải mái nhất. Để buổi lấy máu diễn ra nhẹ nhàng, tránh bị mệt hay choáng, mẹ bầu nên:

- Uống đủ nước (1,5 - 2 lít/ngày): Đây là lưu ý quan trọng nhất. Cung cấp đủ nước giúp thể tích máu gia tăng, mạch máu nổi rõ hơn, hỗ trợ kỹ thuật viên lấy máu nhanh chóng và ít đau.

- Thức ăn nhẹ, giàu năng lượng: Bánh mì, ngũ cốc, yến mạch, hoặc trái cây (chuối, táo, bơ) giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định.

- Thực phẩm giàu protein nhẹ: Trứng luộc, sữa hạt hoặc một chút thịt ngực gà giúp cơ thể no lâu, giữ thể trạng khỏe mạnh.

Mẹ bầu nên uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày.

Bên cạnh những thực phẩm nên bổ sung, mẹ bầu cũng nên hạn chế một số loại đồ uống và món ăn dễ gây khó chịu trước khi lấy máu:

- Rượu, bia, chất kích thích: Tuyệt đối tránh để không ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé.

- Cà phê, trà đậm, nước tăng lực: Có thể làm tăng nhịp tim, gây hồi hộp, co thắt mạch máu làm khó lấy máu hơn.

- Món ăn quá nhiều mỡ, chiên xào: Dễ gây đầy bụng, buồn nôn (đặc biệt với mẹ bầu đang bị ốm nghén).

Ngoài chế độ ăn, mẹ bầu cũng nên giữ tinh thần thoải mái và ngủ đủ giấc trước ngày lấy mẫu. Không cần thay đổi sinh hoạt quá nhiều, nhưng nên tránh để cơ thể rơi vào trạng thái quá đói, thiếu nước hoặc mệt mỏi trước khi lấy máu.

Trước khi xét nghiệm ADN thai nhi, ngủ đủ giấc sẽ giúp mẹ bầu có tinh thần và tâm trạng thoải mái hơn.

3. 4 lưu ý quan trọng cho mẹ bầu trước khi xét nghiệm ADN thai nhi

Ngoài vấn đề ăn uống, một số thông tin về tuổi thai, tiền sử y khoa và mẫu đối chứng cũng cần được chuẩn bị trước khi xét nghiệm. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng lấy mẫu hoặc cách phòng xét nghiệm lựa chọn và diễn giải phương pháp xét nghiệm.

1 - Xác định đúng tuần tuổi thai

Tuổi thai là một trong những thông tin cần xác định trước khi lựa chọn phương pháp xét nghiệm ADN. Mỗi phương pháp có yêu cầu khác nhau về thời điểm thực hiện, đặc biệt giữa xét nghiệm không xâm lấn và xét nghiệm xâm lấn.

- Phương pháp xét nghiệm ADN thai nhi không xâm lấn: Thường có thể thực hiện từ khoảng tuần thai thứ 7 trở đi, khi lượng DNA tự do của thai nhi (cffDNA) trong máu mẹ đạt mức phù hợp để phân tích.

- Phương pháp xét nghiệm ADN thai nhi xâm lấn (Chọc ối, sinh thiết gai nhau): Sinh thiết gai nhau (CVS) thường được thực hiện từ tuần 10 - 13. Trong khi đó, chọc ối thường được chỉ định thực hiện từ tuần 15 - 22. Cả 2 phương pháp đều có thể tiềm ẩn một số rủi ro đối với thai kỳ, vì vậy chỉ được thực hiện khi có chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ.

2 - Cung cấp chính xác tiền sử y khoa

Một số thông tin về sức khỏe và tiền sử can thiệp y tế của mẹ có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp hoặc cách đánh giá kết quả. Vì vậy, mẹ bầu nên chủ động thông báo đầy đủ cho cơ sở xét nghiệm nếu thuộc các trường hợp sau:

- Mẹ từng truyền máu, ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc trong vòng 6 tháng gần nhất

- Mẹ đang mang đa thai hoặc có hiện tượng thai đôi biến mất (vanishing twin).

3 - Chuẩn bị đầy đủ mẫu đối chứng của người cha giả định (nếu tự thu mẫu tại nhà)

Một số mẫu thường được sử dụng gồm mẫu máu, móng tay hoặc móng chân, tóc có chân, mẫu niêm mạc miệng hoặc một số mẫu đặc biệt khác (bàn chải đánh răng; đầu lọc thuốc lá,...). Mẫu sau khi thu thập cần được bảo quản sạch, khô và đúng cách để hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn hoặc làm ảnh hưởng đến chất lượng mẫu.

4 - Lựa chọn địa chỉ xét nghiệm uy tín, chính xác

Mẹ bầu nên ưu tiên những đơn vị có quy trình lấy và bảo quản mẫu rõ ràng, phương pháp xét nghiệm phù hợp với tuổi thai, hệ thống phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn và có đội ngũ chuyên môn đủ năng lực giải thích kết quả.

Khi tìm hiểu xét nghiệm ADN thai nhi ở đâu, mẹ bầu cũng nên hỏi rõ về điều kiện thực hiện, loại mẫu cần chuẩn bị, thời gian trả kết quả và quy trình đối với xét nghiệm có yêu cầu bảo mật hoặc sử dụng kết quả cho mục đích pháp lý. Không nên chỉ dựa vào mức giá hoặc thời gian trả kết quả để đánh giá chất lượng của một cơ sở xét nghiệm.

Một số lưu ý trước khi xét nghiệm ADN thai nhi.

Xét nghiệm ADN khi mang thai không yêu cầu mẹ bầu phải nhịn ăn trước khi lấy mẫu. Thay vào đó, ăn uống đầy đủ, lựa chọn thực phẩm phù hợp và chuẩn bị đúng các thông tin cần thiết sẽ giúp quá trình xét nghiệm diễn ra thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng nên lựa chọn cơ sở xét nghiệm có phương pháp phù hợp và quy trình rõ ràng để đảm bảo kết quả được phân tích chính xác.