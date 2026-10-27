Xét hỏi nhiều bị hại trong vụ án Phó Đức Nam và đồng phạm

Các bị cáo tại phòng xử chính Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: MH)

Theo đó, trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, các nhà đầu tư cho biết ban đầu họ đều cảnh giác, lo sợ bị lừa khi nhận được những cuộc gọi tư vấn đầu tư. Tuy nhiên, các nhân viên của Phó Đức Nam kiên trì gọi điện, nhắn tin tư vấn, liên tục thuyết phục. Sau một thời gian được các đối tượng “rót mật” về khả năng tìm kiếm lợi nhuận, các nhà đầu tư dần tin tưởng, đồng ý bỏ tiền đầu tư, để rồi bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Một nữ bị hại trình bày, ban đầu bà từ chối khi được nhân viên của Phó Đức Nam gọi điện tư vấn đầu tư. Nhưng rồi sau nhiều ngày liên tục được tư vấn, dụ dỗ và lôi kéo, bà dần bị thuyết phục, đồng ý mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

“Thời điểm đó, người này bảo tôi nộp tiền vào ví Ngân lượng của Shark Bình. Vì ông Bình là người có tên tuổi, thường xuất hiện trên truyền hình nên tôi tin tưởng, đầu tư hơn 6 tỷ đồng, để rồi bị lừa”, lời người bị hại.

Theo lời khai từ nhà đầu tư này, sau khi bị lừa mất tiền tỷ, cuộc sống gia đình bà bị xáo trộn. Từng là người chủ gia đình, bà nay bị chồng con coi thường vì mất một khoản tiền lớn. “Các bạn trẻ có ăn học mà lại đi lừa người dân. Tôi đề nghị Hội đồng xét xử xử nghiêm các bị cáo và yêu cầu họ khắc phục hậu quả”, người phụ nữ này nói.

Các bị hại tham gia dự phiên tòa tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: MH)

Một bị hại khác, bà Nguyễn Thị M., cho biết đã nạp hơn 10 tỷ đồng vào sàn đầu tư nhưng chỉ lấy lại được hơn 1 tỷ đồng, còn hơn 9 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Bà M. bày tỏ, việc bị chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng không chỉ khiến bà thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và danh dự.

“​​Các bị cáo trong vụ án này vô cùng tàn nhẫn. Khi tôi đã bị lừa hơn 10 tỷ đồng nhưng họ vẫn không buông tha. Các chuyên viên tư vấn tiếp tục dụ dỗ tôi vay thêm 10 tỷ đồng nữa để không bị cháy tài khoản. Nỗi đau này, mỗi bị hại ở đây đều có một kiểu khác nhau. Nhiều lần tôi nghĩ quẩn, muốn quyên sinh. Tôi từng uống thuốc ngủ để tự tử nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời”, bà M. trình bày.

Bà M. đề nghị tòa xét xử các bị cáo đúng người, đúng tội, đồng thời yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền gốc và lãi.

Cáo trạng xác định, bị cáo Phó Đức Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ, tài sản lừa đảo chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng.

Trong vụ án này có hơn 900 người bị hại, nhiều người đã bị xáo trộn cuộc sống, tán gia bại sản vì chiêu trò lừa đảo của các bị cáo.

Phiên tòa sẽ tiếp tục được làm việc trở lại vào 8 giờ sáng mai, 28/10.