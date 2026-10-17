Xét đặt hàng nhiệm vụ phát triển nhãn hiệu tập thể chè Đoỏng Pán

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nông Thành Thân phát biểu tại cuộc họp.

Nhiệm vụ được đề xuất xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đoỏng Pán” nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng và nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm chè. Qua đó, nâng cao thu nhập người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng tập trung thảo luận, đánh giá tính cấp thiết, tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn, phương án triển khai của nhiệm vụ. Hội đồng đánh giá nhiệm vụ có ý nghĩa trong việc khai thác, phát huy giá trị nhãn hiệu tập thể của sản phẩm, góp phần phát triển bền vững vùng sản xuất chè Đoỏng Pán.

Hội đồng đề nghị đơn vị thực hiện tiếp tục hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ; chỉnh sửa, bổ sung, rà soát, làm rõ những nội dung: Thông tin tổng quan về sản phẩm chè làm căn cứ triển khai; thông tin chi tiết về các kênh phân phối tiêu thụ; bao bì nhãn mác sản phẩm hiện tại; đặc tính nông sinh học, chất lượng sản phẩm chè; tiêu chuẩn và điều kiện sử dụng nhãn hiệu; sự đồng thuận của chủ thể về tham gia nhãn hiệu tập thể; sản phẩm đầu ra của nhiệm vụ; liên kết các nội dung tập huấn với kết quả điều tra khảo sát thực tế nhiệm vụ; căn cứ pháp lý; số liệu về diện tích, năng suất chè cần thống nhất…

Trên cơ sở kết quả đánh giá, hội đồng nhất trí đề nghị UBND tỉnh xem xét lựa chọn Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP là tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ.