Xét đặt hàng nhiệm vụ khoa học khai thác, phát huy giá trị chỉ dẫn địa lý hạt dẻ Trùng Khánh

Các đại biểu dự họp.

Nhiệm vụ gồm 7 nội dung: Điều tra, đánh giá thực trạng quản lý, khai thác và phát huy giá trị chỉ dẫn địa lý “Hạt dẻ Trùng Khánh”; rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý; xây dựng và cập nhật bản đồ vùng sản xuất chỉ dẫn địa lý; xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử; thiết kế và hoàn thiện bộ nhận diện sản phẩm chỉ dẫn địa lý; xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với chế biến sâu; tuyên truyền, đào tạo và chuyển giao kết quả.

Nhiệm vụ thực hiện nhằm xây dựng và triển khai mô hình quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị chỉ dẫn địa lý “Hạt dẻ Trùng Khánh”, nâng cao giá trị kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững vùng sản xuất.

Qua đánh giá, tính cấp thiết được nêu chi tiết cụ thể; nhiệm vụ có tính khả thi; có khả năng áp dụng và ứng dụng thực tế… Hội đồng đề nghị tiếp tục hoàn thiện bản thuyết minh và bổ sung các phương án bố trí phương án lô gô chỉ dẫn địa lý sản phẩm và thu mua sản phẩm, nhân rộng mô hình, chế biến đóng gói sản phẩm.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, hội đồng nhất trí đề nghị UBND tỉnh xem xét lựa chọn Công ty cổ phần Đầu tư INFOREST tổ chức chủ trì nhiệm vụ.