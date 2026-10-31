Xét đặt hàng nhiệm vụ khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ của các sản phẩm

Hội đồng xét đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh họp xem xét nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ hướng tới cơ sở khoa học và thực tiễn để đưa ra đề xuất hệ thống giải pháp toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển giá trị tài sản trí tuệ của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Từ nghiên cứu hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, Hội đồng tập trung đánh giá từng hồ sơ theo các tiêu chí quy định gồm: Tính cấp thiết; tính logic, hợp lý và khả thi; cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ; khả năng ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu; năng lực và kinh nghiệm của tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện.

Hội đồng đánh giá hồ sơ trên cơ sở xây dựng thuyết minh đều bám sát nội dung đặt hàng của tỉnh, trình bày triển khai đầy đủ các mục tiêu, nội dung về sản phẩm đặt hàng; tình hình nghiên cứu, hướng nghiên cứu về quản lý, khai thác và phát triển giá trị tài sản trí tuệ của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Cao Bằng đã được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp…

Tuy nhiên, một số nội dung còn trùng lặp và chung chung, chưa cụ thể, Hội đồng đề nghị đơn vị cần điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa và làm rõ: Tên nhiệm vụ và sản phẩm mục tiêu, số liệu đơn đăng ký và danh mục đến thời điểm hiện tại; phần tổng quan, tính cấp thiết cần bổ sung thêm một số địa danh; gộp lại một số nội dung nghiên cứu; định hướng kết quả đưa ra; các thông tin để nhận diện tài sản; sự tương quan giữa bảo hộ tài sản trí tuệ với khả năng khai thác thương mại, nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế; đầu mối tiếp nhận và nguồn lực vận hành sau chuyển giao; chỉ tiêu hiệu quả thực tế...

Trên cơ sở xem xét, đánh giá hồ sơ của đơn vị đăng ký chủ trì, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu chấm điểm và thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét lựa chọn Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D là tổ chức chủ trì.