Xét chọn vòng 1 Giải thưởng 'Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp' năm 2026

Theo Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, qua tổng hợp hồ sơ từ các sở, ngành tỉnh, các Xã, Phường đoàn, Đoàn trực thuộc và cá nhân tự ứng cử, có 69 hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2026.

Trong đó, 12 hồ sơ do các sở, ngành tỉnh giới thiệu; 28 hồ sơ do các Xã, Phường đoàn và Đoàn trực thuộc giới thiệu; 29 hồ sơ tự ứng cử.

Các hồ sơ được đề cử ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực học tập có 12 hồ sơ; lao động, giảng dạy, nghiên cứu khoa học 22 hồ sơ; sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp - lập nghiệp 2 hồ sơ; thể dục - thể thao, văn hóa - nghệ thuật, báo chí 7 hồ sơ; hoạt động xã hội, tình nguyện 17 hồ sơ; quốc phòng, an ninh 9 hồ sơ.

Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2026 họp xét chọn vòng 1.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tập trung xem xét hồ sơ, thành tích của từng cá nhân; đồng thời, trao đổi, đánh giá theo từng lĩnh vực nhằm lựa chọn những gương mặt có thành tích nổi bật, tiêu biểu, bảo đảm tính khách quan, công tâm.

Theo phương án đề xuất, vòng 1 dự kiến lựa chọn 23 hồ sơ ở các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực học tập 3 hồ sơ; lao động, giảng dạy, nghiên cứu khoa học 5 hồ sơ; sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp - lập nghiệp 1 hồ sơ; thể dục - thể thao, văn hóa - nghệ thuật, báo chí 6 hồ sơ; hoạt động xã hội, tình nguyện 4 hồ sơ; quốc phòng, an ninh 4 hồ sơ. Vòng 2 dự kiến lựa chọn 13 hồ sơ để tiếp tục xét chọn.

Sau vòng 1, các cá nhân tiêu biểu được lựa chọn sẽ tham gia tương tác thông qua mạng xã hội để lấy ý kiến dư luận. Trên cơ sở đó, Hội đồng tiếp tục họp xét vòng 2, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2026.