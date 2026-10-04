Xét chọn 'Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu' giai đoạn 2021-2026

Hoạt động này nhằm ghi nhận, tôn vinh những cán bộ Hội, hội viên, thanh niên có đóng góp tiêu biểu đối với công tác Hội và phong trào thanh niên TPHCM giai đoạn 2021-2026.

Hội LHTN Việt Nam TPHCM đề nghị các cơ sở hội khu vực địa bàn dân cư tiến hành rà soát và xét chọn; tổ chức thành viên của Hội LHTN Việt Nam TPHCM rà soát, tổ chức họp và thống nhất trong tập thể lãnh đạo để giới thiệu cá nhân. Các đơn vị có thể gửi hồ sơ điện tử về địa chỉ

email: hoilhtn@tphcm.gov.vn trước 17 giờ ngày 5-10.

Dự kiến 70 gương “Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu” sẽ được Hội LHTN Việt Nam TPHCM xét chọn và tuyên dương trong chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026) vào ngày 18-10.