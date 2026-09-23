Xét chọn 47 hồ sơ đề cử Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Tham dự cuộc họp có: bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Trần Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Dương Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tại phiên họp xét Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Phát biểu khai mạc và định hướng phiên làm việc, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng thường niên cao quý nhất dành cho giới nữ nước nhà. Trải qua nhiều năm tổ chức, giải thưởng không chỉ khẳng định tài năng, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mà còn tạo động lực to lớn thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích phụ nữ phát huy nội lực, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước.

Bà Trần Lan Phương (bên phải), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tham dự phiên họp.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (bên trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tham dự cuộc họp

Báo cáo tổng hợp quá trình tiếp nhận và thẩm định sơ bộ cho thấy công tác triển khai năm nay nhận được sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm và đồng bộ từ các cấp, các ngành và địa phương trên cả nước. Theo công bố chính thức tại phiên họp, Hội đồng đã tiếp nhận tổng cộng 54 hồ sơ đề cử, bao gồm 46 hồ sơ cá nhân và 8 hồ sơ tập thể tiêu biểu. Sự lan tỏa mạnh mẽ của giải thưởng được minh chứng rõ nét qua cơ cấu đề cử đa dạng, xuất phát từ 11 bộ, ban, ngành Trung ương; 2 tổ chức chính trị - xã hội; 15 Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cùng với các trường Đại học. Các hồ sơ gửi về đều kèm theo danh sách, báo cáo thành tích chi tiết, thể hiện sự sàng lọc kỹ lưỡng ngay từ cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, báo cáo quá trình tiếp nhận và thẩm định sơ bộ các hồ sơ

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao chất lượng hồ sơ tham dự năm 2026. Những cá nhân và tập thể được giới thiệu không chỉ có bề dày thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn mà còn mang đậm tính truyền cảm hứng, tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, quản lý nhà nước, giáo dục, y tế cũng như các hoạt động vì cộng đồng. Sự tham gia của đông đảo các đơn vị thuộc lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục đã bổ sung thêm nhiều gương mặt nữ trí thức tiêu biểu, phản ánh đóng góp quan trọng của phụ nữ trong nền kinh tế tri thức và chuyển đổi số.

Các thành viên hội đồng làm việc công tâm, kỹ càng trong đánh giá các hồ sơ

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận dân chủ, khách quan và xem xét toàn diện từng hồ sơ dựa trên quy chế và các tiêu chí đề ra. Quá trình xét chọn được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm tính công tâm, chính xác và minh bạch nhằm tìm ra những tấm gương sáng, thực sự xứng đáng đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Kết quả phiên họp sẽ là căn cứ then chốt để Hội đồng hoàn thiện danh sách đề nghị Thường trục Trung ương Hội LHPN Việt Nam xem xét quyết định trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.