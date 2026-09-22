Xếp thứ 4 vòng loại, hai xạ thủ Việt Nam vẫn mất suất chung kết ASIAD 20

Phí Thanh Thảo và đồng đội bị loại kết quả một cách đáng tiếc. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Diễn biến sự việc cụ thể như sau, sáng 22.9, 2 VĐV của Việt Nam thi đấu nội dung 10m Air Rifle Mixed Team, đạt 631.7 điểm, xếp hạng 4 vòng loại và đủ điều kiện vào thi đấu chung kết.

Trước đó, ngày 18.9, trước khi các nội dung thi đấu bắt đầu, trang phục và áo bắn của các VĐV đã được kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu. Vì thế hai VĐV tiếp tục sử dụng cùng trang phục/áo bắn để thi đấu các nội dung cá nhân vào ngày 20.9 và 21.9 mà không phát sinh vấn đề liên quan đến trang bị. Trang phục này cũng đã được các VĐV sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Tuy nhiên đến ngày 22.9, sau khi hoàn thành vòng loại nội dung 10m Air Rifle Mixed Team, trọng tài tiến hành kiểm tra trang bị sau thi đấu đối với hai VĐV Việt Nam theo hình thức lựa chọn ngẫu nhiên.

Tại lần kiểm tra này, áo bắn của hai VĐV được xác định không đạt yêu cầu về độ cứng theo luật ISSF và hủy kết quả điểm của đội Việt Nam, khiến hai VĐV không được tham dự chung kết mặc dù trước đó đã xếp hạng 4 vòng loại.

Theo quy định, độ cứng của áo bắn phải đạt từ 3,0mm trở lên. Tuy nhiên, khi kiểm tra ngẫu nhiên ngay sau khi kết thúc bài bắn, trong thời gian 15 giây, nếu máy đo cho kết quả 2,9mm thì áo bắn được xác định là không đạt tiêu chuẩn tại thời điểm kiểm tra. Kết quả đo có thể chịu tác động của điều kiện thời tiết và nhiệt độ, trong đó nhiệt độ lạnh, chẳng hạn trong môi trường có điều hòa, có thể khiến áo trở nên cứng hơn và ảnh hưởng đến kết quả đo.

Với kết quả này, sau khi 2 VĐV Việt Nam bị loại kết quả thì 2 VĐV Nhật Bản đã được đôn lên và có mặt ở chung kết nội dung này.