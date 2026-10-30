Xếp loại hiệu trưởng tại Nghệ An có thêm tiêu chí mới

Thông tin được ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xác nhận sáng nay, 30/10.

“Hiệu trưởng phải xem phòng, chống bạo lực học đường là nhiệm vụ thường xuyên, tuyệt đối không né tránh hoặc che giấu sự việc. Sở sẽ xem đây là một tiêu chí cứng trong xếp loại hiệu trưởng, cơ sở giáo dục, bắt đầu ngay từ năm học này", ông Nguyễn Trọng Hoàn nói.

Nghệ An yêu cầu Hiệu trưởng phải xem phòng, chống bạo lực học đường là nhiệm vụ thường xuyên, xem đây là tiêu chí cứng trong xếp loại

Báo cáo từ Sở GD&ĐT Nghệ An, năm 2024, địa phương xảy ra 10 vụ bạo lực học đường; năm 2025 giảm còn 2 vụ. Số vụ việc có xu hướng giảm phản ánh chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, giáo dục, quản lý học sinh, nhưng những mâu thuẫn âm ỉ, hành vi bắt nạt trên mạng xã hội cùng những biểu hiện tổn thương tâm lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp.

"Bạo lực học đường có gốc rễ từ nhiều phía, như hoàn cảnh gia đình, mạng xã hội, áp lực học tập, quan hệ bạn bè. Ngoài ra, không ít phụ huynh chưa sâu sát đến diễn biến tâm lý của con; trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình vẫn thiếu nhịp nhàng; năng lực tư vấn tâm lý, công tác xã hội, xử lý tình huống của một số cán bộ, giáo viên chưa đủ sâu sắc" - ông Hoàn phân tích.

Tại Nghệ An vừa diễn ra Diễn đàn phòng chống bạo lực học đường với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh

Theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Trọng Hoàn, có những vụ việc ban đầu chỉ xuất phát từ những va chạm, mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ bạn bè, nhưng việc không được phát hiện, giải quyết kịp thời theo thời gian sẽ tích tụ, chuyển hóa thành xung đột rồi dẫn đến hành vi bạo lực.

Điều này đặt ra vấn đề cho ngành giáo dục cần chuyển từ tư duy xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa; từ quản lý bằng kỷ luật đơn thuần sang xây dựng môi trường giáo dục dựa trên sự tôn trọng, yêu thương, thấu hiểu. Điều quan trọng là phải bắt đầu từ việc xây dựng văn hóa ứng xử, hình thành cho học sinh năng lực tự bảo vệ, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn. Nhà trường phải thể hiện được vai trò trung tâm trong kết nối xã hội, gia đình, học sinh.

Sở GD&ĐT Nghệ An đang tăng cường phối hợp với công an, chính quyền địa phương, ngành chức năng trong bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Đơn vị đã kiến nghị Bộ GD&ĐT tổ chức các chương trình tập huấn chuyên sâu về tư vấn tâm lý, công tác xã hội trường học, nghiên cứu hoàn thiện các quy định liên quan đến phê bình, kỷ luật học sinh theo hướng phù hợp với tính chất vi phạm và yêu cầu giáo dục.